Melyssa Pinto, exconcursante de ‘Supervivientes’, vive en un acogedor piso en el centro muy luminoso

Melyssa Pinto, exconcursante de ‘Supervivientes’, ha comenzado varias etapas vitales desde que la conocemos. La última, instalarse en un piso en el corazón de la capital ella sola tras la ruptura con Marco Panosian. Aunque la ex de Tom Brusse es catalana de pura cepa y siente pasión por su tierra, lleva una temporada instalada en Madrid y ha encontrado en su pequeño pero acogedor piso un hogar, un refugio donde disfrutar de su intimidad.

La influencer ha sabido plasmar a la perfección su personalidad en todos los rincones del piso, un lugar pensado para la calma, la armonía, lleno de luz y con una marcada decoración minimalista de estilo nórdico. En pleno centro de la capital y en un edificio clásico, el piso tiene una sola habitación, un baño, un salón comedor y una cocina con todo lo indispensable.

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva más de un año instalada en su piso, convirtiéndolo en su refugio, un lugar acogedor funcional donde combina acabados modernos con toques clásicos. Su piso se ha convertido en el escenario perfecto de muchas de sus publicaciones en redes sociales sociales.

En el centro de la capital

Aunque Melyssa Pinto, exconcursante de ‘LIDLT’, siempre va a tener un cariño especial a su tierra, lleva años instalada en la capital. El año pasado tras la ruptura con su pareja se instaló, ella sola, en un pequeño pero acogedor apartamento, donde ha encontrado un hogar y un refugio donde ser ella misma junto a su perro.

En pleno centro de la capital y a un solo paso de los lugares donde trascurre la vida social, la influencer, cuenta con un piso discreto muy luminoso gracias a sus ya emblemáticos balcones, que destacan por ser todo un emblema de su relación con el actor Mario Casas.

Clásicos, de madera pintada de blanco roto, marcos sencillos y cortinas traslúcidas, así es la salida a los balcones desde el salón de la vivienda.

El escenario de sus publicaciones

El piso de Melyssa Pinto, ex de Tom Brusse, tiene una distribución sencilla, acorde al reducido tamaño del piso. Una habitación, un baño, una cocina y un salón comedor son las estancias de la vivienda que se han convertido en el escenario perfecto de las publicaciones en redes sociales de la influencer.

El corazón de la vivienda es el salón comedor, el espacio más amplio de casa que brilla por la luz natural que entra por los dos balcones. En la habitación ha montado un set de grabación, para colocar su móvil y un foco, y allí graba la mayoría de sus contenidos. Un espacio minimalista con un sillón de borreguito blanco, una gran planta de interior y un espejo de pie con marco dorado. A su lado, un burro con ropa y un trípode para el móvil completan la zona, que se ha convertido en su sello en sus redes sociales.

El otro lado del salón un sofá granate y una mesa para 6 comensales con unas sillas de color rosa pastel. La pequeña cocina, muy funcional a pesar de su pequeño tamaño, tiene armarios de color turquesa y está totalmente equipada para dar rienda suelta a la gastronomía.

Combinando estilos

Por medio de un pasillo se llega a la habitación, y única habitación del piso. Destaca una cama de matrimonio con cabecero blanco de estilo ibicenco y dos mesillas de noche de madera a cada uno de sus lados; un puff blanco alargado, un colgador para sus bolsos y otra pequeña cómoda con tres cajones, con una planta decorativa y dos joyeros. Dos ventanas con dos estores blancos translúcidos dan al pasillo de la vivienda aportando sensación de amplitud.

Enfrente, el baño pequeño pero práctico, cuenta con un plato de ducha con azulejos azules y blancos, estanterías de cristal donde guarda sus productos de maquillaje y de su rutina facial, neceseres y mascarillas para el pelo, y un espejo circular encima del lavabo.

El toque más original de la casa está en la entrada de la vivienda, donde la influencer ha pintado la puerta de amarillo. También cuenta con armarios de madera donde guarda maletas y abrigos, y por supuesto un espejo para mirarse justo antes de salir de la vivienda. En la casa de la exconcursante de ‘LIDLT’, reina el orden y la limpieza aportando una gran armonía visual.