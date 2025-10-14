Mario Casas habla de sus planes de boda y de tener hijos con Melyssa Pinto

Rocío Molina 14 OCT 2025 - 12:23h.

El actor de 'A tres metros sobre el cielo' ha hablado de sus planes de futuro y de su "feliz" momento personal con Melyssa Pinto

Mario Casas cada vez va dando más pasos en firme en su relación con Melyssa Pinto. Hace tan solo unos días el actor de 'A tres metros sobre el cielo' hablaba por primera vez y dedicaba un mensaje público a la finalista de 'Supervivientes'. Ahora, el ganador del Goya ha manifestado ante las preguntas de los medios si hay planes de boda y de tener hijos en un futuro.

Atendiendo como siempre a los periodistas que le han preguntado a su llegada a Madrid tras estar en Barcelona con su hermana Sheila Casas por un compromiso profesional, el intérprete ha dado un giro a la forma en la que hasta ahora ha ido esquivando las preguntas sobre su relación con la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'. Mario Casas ha hablado abiertamente de cómo se encuentra y cómo avanza su relación con la influencer.

"Estoy muy feliz, la verdad. Por suerte, en lo personal también, feliz y contento", ha comenzado diciendo para a continuación destacar con todo va sobre ruedas en su relación con Melyssa Pinto. Aunque es poco dado a dar más explicaciones, el intérprete con su risa y gestos ha dejado ver que está en muy buen momento y no le importa que sea algo público.

Cada vez más expresivo y sin poder ocultar que está feliz, Mario Casas ha tratado con humor la cuestión de si habrá boda e hijos en un futuro con la la influencer. "¡Qué de cosas! Me voy a tener que ir ya", decía al escuchar que si al verle tan feliz pronto nos iremos de boda. Una cuestión para la que él ha respondido intentando escapar airoso.

"¿A dónde? Bueno, bueno. Todo bien, todo muy bien, de verdad, gracias", ha contestado sin perder la sonrisa. A raíz de estas declaraciones, los reporteros han tratado de indagar más y han incidido en si a él le gustaría formar una familia numerosa, poniendo como ejemplo la suya. Ante esto, Mario Casa sí que se ha mojado y ha ofrecido una clara respuesta: "Claro. Tantos no, pero dos o tres, sí, ¿por qué no? Claro?", ha expresado acerca de su futura paternidad.

Con ganas de hablar, pero sin dar muchos más detalles, Mario Casas ha dejado en el aire la posibilidad de posar junto a su chica en una alfombra roja y ha recalcado nuevamente en el buen momento en el que está. "Yo estoy feliz, contento y con gente buena. Tengo suerte de tener a mi familia y a otras personas que están a mi lado, gente con buen corazón y con buenas vibras", ha manifestado diciendo sin apuntar directamente a la influencer como responsable de esto último.