Celia Molina 20 OCT 2025 - 16:18h.

El tiktoker, de 41 años, murió "pacíficamente mientras dormía", según ha comunicado su mujer en un vídeo desgarrador

Steve tenía hasta 2,1 millones de seguidores en TikTok, donde hacía reír a todo el mundo con sus bromas y su vida familiar

Compartir







El influencer y humorista estadounidense Steve Bridges ha fallecido a los 41 años, según ha comunicado su esposa en un desgarrador vídeo que ha publicado en las redes sociales del difunto. Bridges se había labrado un nombre en TikTok, donde tenía hasta 2,1 millones de seguidores que se divertían con sus humorísticos vídeos sobre la vida familiar y la cotidianeidad. El deceso tuvo lugar el pasado 15 de octubre, si bien su familia no ha comunicado la noticia hasta días más tarde.

"Mi nombre es Chealsea y he sido la esposa de Steve durante los últimos 16 años. Tenemos tres hijos juntos y lamento mucho deciros esto de esta manera pero creo que si esperaba más no iba a ser capaz de hacerlo. Steve falleció pacíficamente mientras dormía. Fue el padre más atento, el mejor marido y un hombre más grande y dulce gracias a ti Internet. A través de la red, él pudo cumplir su sueño de hacer reír a la gente y estoy muy agradecida por ello. Teníamos tantos planes", ha dicho su mujer frente a la cámara, sin poder evitar las lágrimas causadas por el shock de su repentina pérdida.

"Era el mejor padre y el mejor marido del mundo"

Igualmente, Chealsea recordó que "sus hijos también forman parte del canal público" de su padre y que ella, frente a un duelo tan sufrido, no les va a pedir que repriman sus lágrimas delante de una cámara. Ella tampoco está dispuesta a hacerlo y por eso ha grabado el comunicado de la muerte de Steve con la mayor naturalidad posible. Del mismo modo, le ha deseado a todos los seguidores de Bridges que se "cuiden" y que "amen a sus familias".

Su publicación ha generado miles de comentarios en los que los fans del humorista le han dado las gracias por haberles "hecho reír" durante tanto tiempo, sin que todavía se haya desvelado cuál fue la causa exacta de la muerte. Su productora, la Eric Mathis Films, también ha expresado el dolor por la pérdida de "su hermano de otra madre": "Este es uno de los peores anuncios que jamás he tenido que hacer. Nuestro hermano de otra madre, Steve Bridges, ha fallecido. Steve era un talento increíble, querido por millones de fans en todo el mundo, formaba parte de nuestra unida familia cinematográfica, era esposo y padre de tres hijos pequeños. A los 41 años, se ha ido demasiado pronto. Estamos conmocionados, lloramos con su familia y sentimos profundamente su pérdida", han dicho.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Poco después de comunicar la noticia, se abrió un Gofoundme para ayudar a Chealsea a sufragar los gatos de su funeral. "Si Steve alguna vez te alegró la vida, por favor, haz una donación si puedes para ayudar a su esposa y a sus tres hijos con los gastos. Si no puedes hacer una donación en este momento, deja un comentario en uno de sus vídeos, no podemos expresar con palabras lo mucho que significan para nosotros las palabras amables de su comunidad", dice el texto de la página, donde ya se han recaudado más de 62.000 dólares.