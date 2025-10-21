Claudia Barraso 21 OCT 2025 - 19:26h.

Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, sigue los pasos de su padre y lanza su primer disco

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin no estaba destinada a otra cosa que no fuese triunfar: y así lo ha hecho. Las redes están que arden con el estreno de su primer single. Apple Martin lanza al mercado su primer disco llamado ‘Satellites’ con tan solo 21 años. Ha sacado la faceta de ambos padres: por un lado, los genes de su madre ya han resaltado en ella encima de las pasarelas, y ahora sale a luz el talento heredado de su padre.

Es muy joven todavía para encasillarse en uno de los dos mundos. Además, hay que recordar que se encuentra estudiando derecho en Vanderbilt, según han informado medios como 'Page Six'. En redes sociales también genera mucho contenido como influencer, enseñando cómo es su día a día o lo que suele comer o, participando en algunos eventos donde ya ha sorprendido por su gran parecido físico a su madre.

También, en alguna que otra publicación ha querido demostrar el amor que tiene a sus padres. La pareja, que estuvo casada durante más de una década, finalmente se acabó divorciando en 2014, cuando Apple solo tenía 12 años y su hermano, Moses, dos años menos. El menor también ha mostrado tener pasión por la música, como refleja en sus publicaciones de Instagram, donde aparece con una guitarra o subido en un escenario.

Una madre muy orgullosa de sus hijos

En las publicaciones de ambos, el comentario de su madre expresando lo orgullosa que se siente por ellos no suele faltar. Al pequeño de sus dos hijos, le puso un corazón y en el post donde Apple comunica el lanzamiento de su primer disco, puso un emoticono de una cara con corazones en los ojos.

Los primeros pasos de Apple en la música gracias a su padre

Sin duda, es una madre que se siente muy orgullosa de sus hijos que, a pesar de seguir el camino de su padre, triunfan como la expareja. El vocalista de ‘Coldplay’ no para en su carrera musical, de gira en gira y ofreciendo uno de los espectáculos más alucinantes de todo el panorama musical, ofrece un gran ejemplo a sus hijos de disciplina y trabajo, aunque más en la lejanía.

Su padre ya introdujo a su hija en el mundo de la música cuando añadió la canción que compuso junto a Selena Gómez, ‘Let Somebody Go’, en el disco que lanzó el grupo británico en 2011, ‘Music of the Spheres’. También le acompañó en algunas de sus obligaciones como cantante como por ejemplo el evento benéfico del Malibu Boys and Girls Club, donde cantaron juntos en el escenario una canción de Ariana Grande.