Luis Pliego, director de Lecturas, explica en ‘El tiempo justo’ cómo se tomaron las imágenes de Edmundo Arrocet luciendo un sorprendente físico

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, acudía al plató de ‘El tiempo justo’ con una exclusiva bajo el brazo que se publica mañana: unas imágenes en las que Edmundo ‘Bigote’ Arrocet aparece disfrutando del sol, el mar y la compañía de una misteriosa joven.

“A mí me parece que está muy bien, está espectacular para tener 75 años”, apuntó Pliego, que defendió el gran estado físico del humorista, protagonista de la portada de Lecturas este miércoles.

Una historia de amor “preciosa”

El periodista detalló cómo y dónde se tomaron las instantáneas, despejando el misterio sobre el escenario de las fotografías: “Fueron hechas en un archipiélago caribeño, en unas jornadas sobre sostenibilidad. Él acudió por temas de energías renovables y allí conoció a esta chica, que es una profesional relacionada con ese ámbito”, explicó Pliego ante el asombro de Joaquín Prat y el resto de los colaboradores.

El director de Lecturas aseguró además que el encuentro entre Bigote y su acompañante “no fue algo casual” y que entre ambos habría surgido una conexión especial:

“Es una historia de amor preciosa. Se les ve muy cómplices, relajados y felices. Y, sobre todo, se nota que él está viviendo un gran momento personal.”

Debate en plató: ¿posado o montaje?

Como suele ocurrir con las exclusivas más jugosas, en el plató se abrió el debate. Algunos colaboradores pusieron en duda la espontaneidad de las fotos.

Pliego respondió con firmeza cuando alguno de los colaboradores de 'El tiempo justo' tachaba las fotos de 'montajazo': “Yo no voy a negar nada ni a mentir, pero el contenido está ahí: Edmundo está estupendo, sigue en el mercado y se nota que ha recuperado la alegría”.

El tono distendido se mantuvo durante toda la conversación, y la conclusión fue unánime: Bigote Arrocet ha sorprendido a todos con su imagen rejuvenecida y su aparente nueva ilusión.

“La gran aportación del reportaje es cómo está este señor con 75 años”, destacó uno de los colaboradores, mientras el resto coincidía en que el humorista está viviendo una segunda juventud.