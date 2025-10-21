Jorge Borrajo, director de Semana, desvela en ‘El tiempo justo��’ la exclusiva más buscada: Irene Rosales rompe su silencio y aclara los rumores sobre su nuevo amor

Salen a la luz los descalificativos con los que Guillermo, nuevo novio de Irene Rosales, se refería a ella

Compartir







‘El tiempo justo’ ha sido testigo este jueves de una de las noticias más esperadas del corazón. Jorge Borrajo, director de la revista Semana, se ha sentado con Joaquín Prat para adelantar la gran exclusiva que protagoniza la portada de su publicación: la primera entrevista de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera.

“Yo creo que es uno de los testimonios más esperados y buscados por la prensa del corazón”, aseguraba Borrajo, destacando la expectación generada por las palabras de la sevillana.

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera reaparece tras hacerse oficial que Irene Rosales tiene nuevo novio: su reacción

Durante su intervención, el periodista explicó que Irene Rosales rompe su silencio para hablar por primera vez de todo: de su nuevo amor, Guillermo, de su ruptura con Kiko Rivera e incluso de su relación con Isabel Pantoja.

“Su silencio se rompe para contar su verdad. Habla de su nuevo amor, de Kiko, de los motivos de la separación e incluso de Isabel Pantoja”, adelantó el director de Semana.

Uno de los titulares más impactantes de la entrevista lo adelantó también Borrajo en directo: “Nunca le he sido infiel a Kiko Rivera.”

Esa frase, según el periodista, resume uno de los puntos más delicados del testimonio de Irene, con el que quiere zanjar los rumores que la situaban en una relación antes de anunciar oficialmente su ruptura.

Además, Borrajo adelantó una de las confesiones más personales de la modelo: “Dice Irene que ha sido más madre que esposa durante los últimos años de convivencia con Kiko".

“En esa frase se puede resumir todo el motivo de la separación”, señalaba el director, asegurando que la entrevista profundiza en cómo Irene ha vivido su matrimonio, su papel de madre y su nueva etapa sentimental junto a Guillermo.

La entrevista a Irene Rosales

En la entrevista en Semana, Irene quiso dejar de una vez por todas zanjado uno de los rumores más persistentes en torno a su separación de Kiko Rivera: “Nunca le he sido infiel a Kiko”, proclamó.

Con esta frase tan directa, buscó limpiar su nombre y desmontar las versiones que aseguraban que su marcha había sido provocada por una infidelidad. Irene quiso recalcar que, aunque su matrimonio tocó fondo, la cuestión no fue esa: “Lo que viví fue que ejercí́ más de madre que de pareja”, explicó, reflexionando sobre cómo su rol en los últimos años cambió y transformó la relación.

Más allá de los reproches y los titulares, Irene también abordó su nuevo comienzo junto a Guillermo, al que describe como alguien que la valora y la entiende: “Ha sido un proceso de darme permiso para mí misma”, confesó.

Según su relato, ha entendido que necesitaba reconectarse con su identidad, recuperar su bienestar y encontrar a alguien que la acompañe sin ejercer como sustituto de su anterior vida. Con esa voluntad, reconoce que está muy ilusionada y que esta etapa es “de construcción, no de revancha”.

Además, Irene también habla de Isabel Pantoja. Afirma que ya no mantiene aquella cercanía con su ex­suegra, que se sintió “descolocada” en los últimos años y que hoy su prioridad es “mi bienestar y el de mis hijas”, sin depender de conflictos familiares.