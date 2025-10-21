La colaboradora destapa en exclusiva una información que ha sorprendido a todos en plató: Anita Williams y Montoya habrían retomado su relación

Anita Williams habla de las novedades en su relación con Montoya: "Estamos hablando"

Alexia Rivas ha sacudido la mesa de corazón de ‘El tiempo justo’ con una exclusiva sobre una de las exparejas más comentadas de los últimos meses: Anita Williams y Montoya. Según la periodista, un vídeo que le ha llegado durante la semana demostraría que entre ambos ha vuelto a surgir la chispa.

“Un amigo mío se encontró con Anita en el concierto de Andy y Lucas. En su móvil tenía una conversación abierta con Montoya, su foto como fondo de pantalla y guardado el contacto como ‘el amor de mi vida”, relató Alexia ante la sorpresa del resto de colaboradores.

Han dormido juntos y se ven a menudo

Rivas explicó que, tras recibir el vídeo, decidió contrastar la información con el entorno más cercano de Anita. “Llamé al entorno de Anita y me dijeron que es normal que pase. Que sí, que se están viendo, que han dormido juntos en Barcelona y que mantienen el contacto constantemente”, aseguró.

Según la colaboradora, Anita está atravesando un momento delicado de salud, ya que recientemente le habrían detectado “unos bultos”, y Montoya “no estaría del todo a la altura de los problemas que está viviendo Anita”. Aun así, la relación entre ambos sigue viva y “se ven continuamente”.

La conversación en plató no estuvo exenta de humor y asombro. Joaquín Prat y el resto de los colaboradores comentaron la información con ironía, pero también con incredulidad.

“Si tú te llevas el móvil a un concierto, lo abres con una foto de Montoya y pones ‘el amor de mi vida’, es para que alguien lo vea y lo cuente”, apuntó Alexia, defendiendo su exclusiva.