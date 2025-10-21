Logo de telecincotelecinco
Anita y Montoya se habrían dado una segunda oportunidad, según Alexia Rivas: “Ella le tiene como ‘el amor de mi vida’ en el móvil”

Alexia Rivas cuenta la exclusiva de Anita y Montoya en 'El tiempo justo'
Alexia Rivas ha sacudido la mesa de corazón de ‘El tiempo justo’ con una exclusiva sobre una de las exparejas más comentadas de los últimos meses: Anita Williams y Montoya. Según la periodista, un vídeo que le ha llegado durante la semana demostraría que entre ambos ha vuelto a surgir la chispa.

“Un amigo mío se encontró con Anita en el concierto de Andy y Lucas. En su móvil tenía una conversación abierta con Montoya, su foto como fondo de pantalla y guardado el contacto como ‘el amor de mi vida”, relató Alexia ante la sorpresa del resto de colaboradores.

Han dormido juntos y se ven a menudo

Rivas explicó que, tras recibir el vídeo, decidió contrastar la información con el entorno más cercano de Anita. “Llamé al entorno de Anita y me dijeron que es normal que pase. Que sí, que se están viendo, que han dormido juntos en Barcelona y que mantienen el contacto constantemente”, aseguró.

Según la colaboradora, Anita está atravesando un momento delicado de salud, ya que recientemente le habrían detectado “unos bultos”, y Montoya “no estaría del todo a la altura de los problemas que está viviendo Anita”. Aun así, la relación entre ambos sigue viva y “se ven continuamente”.

La conversación en plató no estuvo exenta de humor y asombro. Joaquín Prat y el resto de los colaboradores comentaron la información con ironía, pero también con incredulidad.

“Si tú te llevas el móvil a un concierto, lo abres con una foto de Montoya y pones ‘el amor de mi vida’, es para que alguien lo vea y lo cuente”, apuntó Alexia, defendiendo su exclusiva.

