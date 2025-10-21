Un octogenario reclama 100 millones de dólares, asegurando que le prestó más de 100.000 euros

Shakira vuelve a los tribunales, pero esta vez por un caso diferente. Un hombre octogenario la ha demandado por cien millones de dólares, asegurando que le prestó un total de 146.000 dólares, le compró viajes e incluso que firmó un contrato con ella para publicar sus memorias y realizar 100 conciertos. Sin embargo, todo apunta a que la cantante fue suplantada por una estafadora que actuó en su nombre.

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a los documentos que la víctima presentó ante la corte de Miami. Entre ellos se incluyen un permiso de conducir falsificado, billetes de avión que habrían permitido a la supuesta Shakira viajar de España a Miami y una tarjeta regalo de 500 euros para gastar en tecnología.

Con estas pruebas, el demandante intenta demostrar su relación con la colombiana. Según su cuenta de Facebook, la falsa Shakira incluso lo presentaba como su propio marido, lo que sugiere que el fraude podría ir más allá de una estricta relación laboral.

La exclusiva de la demanda fue adelantada por Saul Ortiz en 'Fiesta', quien dio más detalles. La cantante ha sido llamada a declarar en la corte de Miami, aunque todo indica que este hombre habría sido víctima de un tercero que se hizo pasar por Shakira durante años: "Parece ser que estaríamos ante una estafa de un tercero que se ha hecho pasar por Shakira".