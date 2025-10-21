Ana Rosa, de la propuesta de Sánchez del fin del cambio horario: "El debate que preocupa es carne o hipoteca"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Horario de verano o de invierno: ¿Cuál beneficiaría más a nuestra salud?

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de la presentadora, en el que ha señalado como estrategia el debate abierto por Pedro Sánchez para terminar con el cambio horario para tapar los verdaderamente importantes.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Buenos días. Tortilla española con cebolla o sin cebolla. Es el nuevo debate nacional que podría plantear Pedro Sánchez tras el cambio de hora. Un debate político, el del cambio horario, que no estaba sobre la mesa. Sánchez irrumpe en un vídeo entonando "reloj no marques las horas" para marcar los tiempos con esta ocurrencia que ha ocupado tan solo un par de días en las portadas y que en Europa tan solo cuenta con el apoyo de Polonia y Finlancia. El presidente se ha convertido en Bill Murray para poner sobre la mesa viejos debates del día de la marmota. El presidente irrumpe en modo ninja lanzando una bomba de humo para tapar los verdaderos debates. El debate principal que preocupa a la gente es carne o hipoteca. Una de cada tres familias españolas renuncia a la carne y al pescado para poder pagar el alquiler o la hipoteca. A estas familias el cambio horario les importa tanto como si el gazpacho debe llevar pepino. A los tres millones de autónomos tampoco les importa el cambio horario ni los bioritmos, aunque ahora el Gobierno decida enterrar el hacha y vendan como una congelación de cuotas lo que es una rectificación en toda regla. Sánchez lo llamaría un cambio de opinión".

Ana Rosa Quintana: "Ayer la caída de la nube de Amazon provocó que mucha gente no pudiera pagar con tarjeta. Toda España se vio afectada menos esa pequeña aldea gala llamada Ferraz"

La presentadora ha continuado analizando: "El cambio de opinión de un Gobierno que limitó los pagos en metálico a 1.000 euros, aunque ahora el Supremo abre la vía para buscar la Caja B del PSOE por los descuadres en las cuentas del partido. El juez resucita el fantasma de Filesa citando a la supuesta cajera de los sobres, una empleada de la Secretaría de Organización, y al exgerente de Ferraz. Todo pasa siempre por el contable. El debe y el haber de los libros de contabilidad son la Biblia de los supuestos pagos en metálico que el mismo presidente reconoce haber cobrado. Ni los intocables de Eliot Ness pudieron demostrar nadsa hasta que no interrogaron al contable. El contable de Ferraz, Mariano Moreno tiene la llave para saber si el PSOE pagó con una 'caja B'. Lo premiaron poniéndolo al frente de la Empresa Nacional del Uranio, un uranio que según Pedro Sánchez no existe en España, como los sobres con dinero en B, el verdadero material radioactivo de este caso".

"La mujer de Koldo soltaba esta bomba atómica en una grabación: "Ya tengo el sobre de Ferraz". Sarkozy entra hoy en prisión por financiación ilegal, aunque lo sigue negando. Ayer la caída de la nube de Amazon provocó que mucha gente no pudiera pagar con tarjeta. Toda España se vio afectada menos esa pequeña aldea gala llamada Ferraz. Ahí no debió importarles la caída de los datáfonos, porque ellos mismos confiesan que están acostumbrados a cobrar en cash", ha terminado Ana Rosa.