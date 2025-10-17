Diana Navarro, suplantada en redes: "Nunca pediría dinero, solo los aplausos de mi público"

La cantante alerta sobre perfiles falsos que ofrecían experiencias exclusivas a cambio de dinero.

Estafada por dos falsas santeras: "Si no pagaba, mi familia moría"

Compartir







Una voz prodigiosa, inconfundible e inimitable… o eso intentan hacer creer unos estafadores que se hacen pasar por Diana Navarro para engañar a sus fans. La cantante lo denuncia en sus redes sociales, no usan su voz, pero sí su nombre. Un perfil falso, un mensaje emotivo, una trampa perfecta. Este ciberdelincuente se aprovecha de la generosidad de sus seguidores, el amor por la artista se convierte en el anzuelo perfecto, transformando la ilusión en estafa y la admiración en negocio. Los mensajes fraudulentos que habían conseguido frenar a tiempo intentaban vender experiencias exclusivas y terminaban vendiendo humo.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Diana Navarro tras haber sido suplantada en redes sociales: "Un fan me escribió por Instagram y me dijo que se estaban haciendo pasar por mí y que estaban pidiendo dinero. Al parecer, entraban en una página creada por estos estafadores en Facebook y allí les decían que, para hablar de forma más cercana conmigo, utilizasen una cuenta privada de Instagram para los fans más selectos. En ese perfil les pedían 100 euros por formar parte del club de fans, y lo que más me alarmó fue que incluían información real, como que salía de los ensayos del concierto que tengo el 31 de octubre en Mérida".

Diana Navarro: "Yo siempre atiendo a la gente cuando termino mis conciertos, y me preocupa mucho el fan de edad más avanzada"

Diana Navarro, visiblemente preocupada, añadió que siempre ha sido una artista muy cercana con su público y que teme especialmente por las personas mayores, las más activas en Facebook: "Yo siempre atiendo a la gente cuando termino mis conciertos, y me preocupa mucho el fan de edad más avanzada. Por eso publiqué el comunicado. Yo nunca pediría dinero, solo pido los aplausos del público que viene a verme, nada más".

La cantante concluyó señalando la magnitud del problema: "No sé la cantidad exacta, pero al publicar el comunicado en Facebook recibí muchos mensajes de personas a las que también intentaron estafar, y eso me preocupa mucho. A mí me intentaron estafar usando el teléfono de una compañera a la que habían suplantado la identidad y le pedían dinero, por lo que ya me puse en ese escenario tan terrible de que pudiera ocurrir a más personas. Por eso decidí denunciar, sobre todo para proteger a los fans más mayores".