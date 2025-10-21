El colaborador ha contado en 'El Programa de Ana Rosa' el libro que le regaló a su sucesor

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, ha ingresado en la prisión de Santé, en París, donde cumplirá una condena de cinco años por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. El político, que se ha declarado inocente, ha estado acompañado hasta el último momento por su esposa, Carla Bruni, y apoyado por toda su familia. Además, se ha dado un último baño de multitudes entre sus seguidores durante el tiempo que ha durado su trayecto hasta la cárcel.

El expresidente habría metido en su 'equipaje penitenciario' tres libros, el máximo permitido: 'El conde de Montecristo', clásico de la literatura francesa que narra cómo Edmond Dantès, el héroe de la novela de Alexandre Dumas, logra escapar de una isla prisión donde pasó 14 años antes de buscar venganza. También llevará una biografía de Jesucristo.

Durante el tiempo dedicado en 'El Programa de Ana Rosa' a este tema, el exministro de Cultura Máximo Huerta, el más fugaz de España desde la Transición, ha contado con mucho humor el libro que le regaló a su sucesor cuando dejó su cargo en el gobierno de Pedro Sánchez.

Ana Rosa Quintana, tras la confesión de Máximo Huerta: "¿Ese ministro sabía quién era Ana María Matute?"

"Cuando me fui de allí y me marché a otra cárcel que era mi casa, al ministro posterior que hubo, que en paz descanse, le regalé 'Paraíso inhabitado', también con la misma intención que se ha llevado, pero no lo entendieron y dijo que era muy bonito", ha dicho entre risas. "¿Ese ministro sabía quién era Ana María Matute?", ha preguntado Ana Rosa Quintana ante la confesión de su colaborador.