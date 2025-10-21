Silvia Herreros 21 OCT 2025 - 12:58h.

La exmujer de Risto Mejide no piensa tolerar las "insinuaciones" de la influencer sobre su supuesto acoso

Susana Molina saca la cara por María Pombo tras su polémica sobre la lectura: "No estoy de acuerdo"

Compartir







Laura Escanes estalla contra María Pombo tras sus acusaciones e indirectas a través de las redes. La presentadora de la tercera edición de los GenZ Awards, premios de Mediaset en los que se reconoce a los mejores creadores de contenido del año y que se celebrarán en Madrid este mismo miércoles, se ha visto envuelta en una polémica que no ha querido dejar pasar.

Consciente que durante el photocall de la gala será preguntada por ello, la exmujer de Risto Mejide ha querido zanjar el tema, que comenzaba con una pregunta que ha reavivado la polémica que María Pombo protagonizaba hace unos meses sobre la lectura tras asegurar que no leía y que no era peor persona por no hacerlo. "No a todo el mundo le gusta leer, hay que superarlo", decía la esposa de Pablo Castellano.

Pombo, considerada como una de las creadoras de contenido más influyentes del panorama nacional, abría entonces un auténtico debate nacional con su respuesta. La autora de Piel de letra quiso en aquel momento romper una lanza a su favor, sin embargo, tras ser preguntada por Henar Álvarez en el programa 'Al cielo con ella' sobre la lectura, María Pombo ha entendido su respuesta como una forma de "humillación".

PUEDE INTERESARTE Laura Escanes revela cuánto dinero gasta al día y cuánto ahorra al año

"¿Te gusta leer?", preguntaba la humorista a la influencer. "Piénsatelo, eh, que me caes bien", añadía con sorna, a sabiendas del revuelo que este tema supuso. Entre risas, Laura contesta: "Sí que leo, pero menos de lo que me gustaría. Si me lo preguntas en unos meses, te diré que habré leído muchísimo". La respuesta de la catalana no tardaba entonces en viralizarse, llegando hasta la propia María Pombo, que a través de sus redes, publicaba unos stories con los que parecía estar dándose por aludida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En sus historias, la empresaria invitaba a sus seguidores a reflexionar sobre los límites del humor y, mientras reposteaba la publicación de una cuenta orientada a frenar el acoso escolar, aseguraba que las pautas y protocolos que se intentan inculcar a los menores también deberían ser un "recordatorio válido para los adultos. "Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso", se leía en uno de los stories bajo el hashtag #stopbullying,

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque la hermana de Lucía y Marta Pombo en ningún momento hacía mención ni al programa ni a Laura, sus seguidores rápidamente interpretaron las palabras como un claro ataque. Y así lo ha entendido también la propia Laura Escanes, que "evidentemente no me puedo callar con estas insinuaciones, porque no se puede jugar a la ligera con este tema". Mientras reconoce estar "muy triste" y "muy sorprendida" con los stories de alguien a quien considera su "compañera" en redes sociales, Laura asegura que las insinuaciones de la madre de Martín, Vega (y dentro de muy poco también Mariana) están completamente fuera de lugar.

Para ella, "quiera o no quiera" las declaraciones que Pombo hacía sobre la lectura han terminado "generando un debate" que, bajo su punto de vista, es positivo. "Es una pregunta que ya nos van a hacer a todos. Pero bueno, me parece hasta bien, porque así reflexionamos sobre si estamos leyendo o no lo suficiente o si los jóvenes leemos", dice a sus seguidores mientras reconoce que tener que "aclarar esto" le parece "un poco triste y absurdo".

"No había leído ningún comentario hasta que ella decidió publicar esos stories con indirectas, insinuando que mi respuesta y reírme era bullying", explica dolida. "No me pongo en contra de nadie, no hablo en contra de nadie. Entonces, no sé. No me puedo callar con estas insinuaciones que son muy graves y no se puede jugar a la ligera con este tema", deja claro.

"Para mí, insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito, la verdad. Me da la sensación de que se quiere buscar polémica. Me molesta más porque yo la he defendido públicamente incluso cuando no se me ha preguntado", explica tras asegurar que con su respuesta, "simplemente hablo de si leo o no leo". "Te puede gustar más o menos mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta", dice reitera su postura y opinión.