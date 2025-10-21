En 'El tiempo justo' desvelan la portada de 'Diez Minutos' donde muestran la primera imagen de la cantante tras su vuelta

Leire Martínez, sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "No es mi historia"

Compartir







La portada del 'Diez Minutos' sorprende con la imagen en primera plana de la reaparición de Amaia Montero. La cantante, quien se muestra ajena a la polémica que tiene a España dividida, se muestra "al natural y sin filtros". Así define el equipo de 'El tiempo justo' la primera imagen que se tiene de la vuelta de Amaia.

Sus seguidores ya habían disfrutado de la artista a través de redes sociales, donde colgaba un video ensayando con los que un día fueron sus compañeros. La ‘diva del pop’ también había compartido algunas fotografías en su perfil donde vemos “una Amaia radiante”. Sin embargo, en el programa de la tarde se desvela una fotografía más natural de la cantante.