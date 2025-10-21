Logo de telecincotelecinco
La primera fotografía de Amaia Montero "al natural y sin filtros" tras su vuelta mediática

'Diez Minutos' revela la fotografía de Amaia Montero'El tiempo justo'
La portada del 'Diez Minutos' sorprende con la imagen en primera plana de la reaparición de Amaia Montero. La cantante, quien se muestra ajena a la polémica que tiene a España dividida, se muestra "al natural y sin filtros". Así define el equipo de 'El tiempo justo' la primera imagen que se tiene de la vuelta de Amaia.

Sus seguidores ya habían disfrutado de la artista a través de redes sociales, donde colgaba un video ensayando con los que un día fueron sus compañeros. La ‘diva del pop’ también había compartido algunas fotografías en su perfil donde vemos “una Amaia radiante”. Sin embargo, en el programa de la tarde se desvela una fotografía más natural de la cantante.

