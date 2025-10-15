Leire Martínez, sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "No es mi historia"

Miguel Salazar Madrid, 15 OCT 2025 - 18:19h.

'El tiempo justo' ha podido hablar con la artista tras anunciar el grupo el regreso de Amaia Montero un año después de su salida

Las primeras palabras de Amaia Montero tras anunciar que regresa a La Oreja de Van Gogh: "Tenía muchas inseguridades"

Compartir







La expectación es máxima. Amaia Montero vuelve oficialmente a La Oreja de Van Gogh después de muchos rumores e incluso polémicas como la que protagonizó Cayetana Guillén Cuervo -que desveló el 'bombazo' sin quererlo-. Así lo han anunciado en redes sociales el grupo, que ha lanzado el comunicado que miles y miles de fans esperaban.

Hasta el momento desconocíamos que pensaba Leire Martínez, que fue vocalista del grupo musical hasta hace un año, sobre el regreso de Amaia Montero. Pero desde 'El tiempo justo' hemos podido saber qué piensa la artista vasca de todo esto. Martínez se desmarca claramente de la noticia y prefiere mantenerse al margen.

Leire Martínez: "No es mi noticia"

"Yo estoy a lo mío, trabajando y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo", aclara por conversación telefónica. La que fue intérprete de éxitos como 'Inmortal' o 'El último vals' insiste en que a ella no le corresponde dar su opinión de la noticia que era un secreto a voces. "Lo que sea, pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia. Yo estoy a lo mío y nada, te agradezco la llamada y el interés", dice como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', agrega en directo más informaciones que rodean a Leire Martínez. "Hoy me ha contado gente que esta trabajanado con ella, que está literlamente hundida, que se siente 'como un juguete desecho'", puntualiza en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. La periodista Leticia Requejo, por su parte, asegura que el que se ha marchado para "no volver" es Pablo Benegas, el guitarrista del grupo que ya ha anunciado su salida del mismo. "Confirmemos que no ha habido problemacon nadie del grupo", agrega.