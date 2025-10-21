El director de la revista 'Lecturas' adelanta cuál es la situación económica a día de hoy de Andy y Lucas

Pese al éxito de su gira de despedida, a Andy y Lucas puede que no funcionen tal y como esperaban. Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' y colaborador en el programa de la tarde de Joaquín Prat 'El tiempo justo', anticipa cuál es la situación económica actual y veraz de los cantantes.

¿Es su situación económica la que los cantantes dicen?

Empezando por Andy, el artista "tiene una deuda desde 2017 de 125.000 euros con la Agencia Tributaria, lo que ha generado unos intereses de 50.000 euros". Por si fuera poco, "tiene una hipoteca de un piso en Cádiz y una nueva deuda de 4.000 euros con Hacienda", revela el periodista. De la más elevada todavía no ha pagado nada porque se ha renovado el embargo que tiene sobre sus bienes. "Él tiene una situación bastante delicada", asegura Luis Pliego, razón por la cual el director considera que le viene bien cobrar cuanto antes ese último concierto.

Por otra parte Lucas, quien se ha jactado de ser millonario, "los cinco pisos tienen hipoteca y dejó de pagarlas poco antes del inicio de esta gira". De hecho, "pidió una moratoria porque no tenía dinero para pagarla", afirma.