22 OCT 2025

Casi tres años después de que rompiera su relación con Miguel Bernardeu, Aitana ha vendido su chalet de la Dehesa de la Villa

Aitana Ocaña está es uno de los mejores momentos de su vida. Acaba de anunciar en sus redes que sus fans han agotado por completo la preventa de entradas de su gira 'Cuarto Azul', cuya venta general de tickets tendrá lugar este jueves 23 de octubre a las 12 horas. El tour comenzará en Buenos Aires y pasará por las siguientes ciudades: Bogotá (Colombia), Roquetas de Mar (Almería), Murcia, Valencia, Albacete, Sevilla, Palma de Mallorca, Fuengirola, Avilés, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz (Úbeda), Jaén, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara (México), Querétaro, Puebla (México) y, finalmente, Ciudad de México.

Dada la compra masiva de entradas de preventa que se ha registrado en las últimas horas, la cantante ha añadido dos fechas más a esta lista: actuará de nuevo en Barcelona el 5 de septiembre de 2026 y en Madrid, el 12 de septiembre del mismo año. Al éxito de la gira del que ya es, sin duda, su disco más intimista, se suma la noticia de que Aitana ha vendido ya su casa de Dehesa de la Villa, en la que vivió con el actor Miguel Bernardeau.

Un chalet reformado de tres plantas

Según ha informado la revista Vanitatis, la venta se ha confirmado tras un intento frustrado y por un precio que ha superado el millón de euros. Se trata de un chalet de tres plantas que Aitana compró en el año 2020 y sometió a una intensa reforma (que llevó a cabo, en su mayor parte, su padre). La superficie construida es de 270 metros cuadrados, en una parcela de 330 m². La casa cuenta con paneles solares y todas las comodidades. La operación se ha llevado acabo bajo el más estricto secretismo para evitar "curiosos" que solo quisieran "cotillear la vivienda de la cantante", tal y como ya dijo en su momento 'El Español'.

Con esta venta, Aitana ha incrementado considerablemente su cuenta bancaria, basada mayoritariamente en la inversión. En una entrevista en la televisión, confesó que el el dinero que gana por medio de sus éxitos musicales suele "invertirlo en inmuebles", por lo que ya es dueña de cuatro casas (tres, tras la ejecución de esta venta), dos de ellas en régimen de alquiler. La venta supone también para ella el cierre de un ciclo, al ser la vivienda en la que convivió con su exnovio, Miguel Bernardeau. De hecho, la ubicación de la misma fue clave en la decisión de la compra, pues esta casa está cerca de la de su exsuegra, Ana Duato.

Tras haber roto también su relación con Sebastián Yatra, de cuya separación han nacido hits como '6 de febrero', Aitana ha vuelto a enamorarse. La cantante sorprendió a todos sus fans al publicar sus fotografías más íntimas con su nueva pareja, el youtuber Plex, para celebrar el cumpleaños de "Daniel". Así, parece que Aitana ha decidido dejar de ocultarse y de llevar sus relaciones en el más absoluto hermetismo, presumiendo de su felicidad en las redes sociales.