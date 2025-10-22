Silvia Herreros 22 OCT 2025 - 19:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña el impactante estado de su piel, llena de quemaduras y completamente inflamada

La Pelopony sale de quirófano con los labios cosidos tras someterse a una cirugía múltiple en el rostro

La Pelopony reaparece con la cara abrasada tras someterse a un nuevo retoque estético. Apenas unas semanas después de las impactantes imágenes que la exconcursante de 'Supervivientes' compartiera tras someterse a una cirugía múltiple en el rostro, Yolanda Gallardo Barrero vuelve a realizarse a un procedimiento estético.

La cantante, que se mostraba con los labios cosidos, ha vuelto a dejar a sus seguidores sin palabras. Con el rostro completamente abrasado, ha lamentado lo "horrorosa" y "fea" que está tras visitar un centro médico estético en Barcelona.

Allí, se ha sometido a un procedimiento estético con el objetivo de mejorar la apariencia de su piel que le ha quemado la cara entera. El tratamiento que se ha realizado se realiza para estimular la producción natural de colágeno y sirve para tratar las arrugas, manchas solares, marcas de acné y otras imperfecciones superficiales de la piel.

"Estoy horrorosa, no me he visto tan fea en mi vida. Entre la cara quemada, la raíz... todo", ha dicho a través de sus historias temporales de Instagram, en donde no solo ha hecho referencia al mal estado de su cara, sino también de su pelo, el cual, según ella, necesitaría una visita urgente a la peluquería. Las imágenes de La Pelopony con la cara abrasada son impactantes. Además, para evitar miradas indiscretas, pero también la exposición solar, se ha dejado ver paseando por la ciudad condal con unos más que llamativos vendajes.

Sin embargo, la apariencia de su piel tras el tratamiento de láser Co2 al que se ha sometido es completamente normal. Por ello, a pesar del horror, la exconcursante de 'Supervivientes' no ha tenido reparo en mostrar el estado de su piel actual, pues confía que las quemaduras y la inflamación disminuyan con el paso de los días.

La artista, que el año pasado aseguraba haber llegado a temer por su vida tras someterse a seis cirugías simultáneas en Turquía, regresaba a Estambul a principios de mes para realizarse dos nuevas intervenciones que le han costado "cerca de 9.000 euros". Apenas unas semanas más tarde, ha decidido volver a realizarse un procedimiento estético con el objetivo de alcanzar la mejor versión de sí misma.

"Es muy guay, te deja durante un año entero con un glow... Todo el colágeno de debajo de tu piel empieza a trabajar y queda una bomba", dice en sus stories mientras enseña las alarmantes quemaduras de su rostro. Estas, además del enrojecimiento e hinchazón visibles, pueden llegar a causar bastante dolor. La aplicación de cremas, protección solar y ungüentos para calmar la dermis suelen recomendarse como parte del tratamiento de las mismas.

Conforme la piel de La Pelopony vaya cicatrizando, en las zonas en las que se ha aplicado el láser empezará a formarse una costra. La picazón durante esta parte del post-tratamiento también es normal. Según los expertos, el tiempo de recuperación puede ser de entre 1 y 3 semanas dependiendo de cada paciente. En algunos casos, las rojeces pueden permanecer más tiempo, aunque estas deberían ir disminuyendo de manera paulatina con el paso de los días.

"Hacía 5 años que no me lo hacía y queda muy guay. Empiezas a trabajar a nivel por debajo, o sea, la piel empieza a trabajar un montón... son cuatro días de verte mal, pero luego vale la pena". Ha dicho. La creadora de contenido, de 39 años, se encuentra buscando la mejor versión de sí misma. Por ello, mientras aún se recupera de su último paso por quirófano, tras el que se dejó ver con los labios cosidos, Yolanda Gallardo Barrero ha querido someterse a un nuevo tratamiento estético con el que, a pesar de haberse abrasado la cara, está muy feliz.