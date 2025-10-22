La madre de Enrique Iglesias ha presentado su biografía, 'Mi verdadera historia', en la que narra su matrimonio con el artista y la relación con su hijo

Isabel Preysler publica las cartas de su ruptura con Mario Vargas Llosa en su biografía: "Mi casa no es un hotel"

Las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia', publicadas este 22 de octubre, están dando mucho que hablar. En ellas, la socialité se muestra más sincera y vulnerable que nunca. Entre los muchos capítulos que aborda, destaca uno de los más personales: su matrimonio con Julio Iglesias y la compleja relación del cantante con su hijo Enrique.

Por primera vez, Isabel se adentra en ese terreno familiar, reconociendo los momentos más duros que vivió como madre y esposa, y relatando el dolor que supuso separarse de sus hijos tras la ruptura con el artista.

En las páginas del libro, y tal y como recoge la revista '¡Hola!', la madre de Tamara Falcó confiesa que el momento más duro de su vida fue el día en que tuvo que separarse de sus tres hijos mayores, Chábeli, Julio José y Enrique, tras su divorcio del intérprete de 'Soy un truhan, soy un señor'.

"El día más triste" de la vida de Isabel Preysler

"Si ha habido un episodio durísimo de relatar en toda esta historia fue, sin duda, mi separación de mis hijos mayores", escribe, y rememora aquel instante: "El día que los dejé en el aeropuerto de Barajas, siendo unos niños, para que pusieran rumbo a una nueva vida en Miami, lejos de mí, fue el más triste que recuerdo", lamenta.

Asimismo, asegura que ese sentimiento era mayor porque, "cuando la seguridad de tus hijos corre peligro, tomas decisiones muy difíciles, aunque el corazón se te rompa en mil pedazos".

La 'reina de corazones' también reconoce que jamás imaginó que aquella despedida sería definitiva: "Tuve que asumir que aquel viaje duraría mucho tiempo… pero jamás creí que iba a ser para siempre".

Enrique Iglesias y su gran sueño

Preysler dedica un capítulo especial a Enrique, el pequeño de la familia de los Iglesias. "Fue mi bebé durante muchísimos años. Siempre ha sido el más travieso de los tres", indica.

El cantante escondía un secreto desde que apenas era un niño: "Tenía mucho ritmo, pero ocultó durante años su talento y su verdadera pasión: la música". Nadie sabía que Enrique soñaba con seguir los pasos de su padre, el cantante español más internacional. "Ni tan siquiera a mí me contó absolutamente nada hasta que no le aceptaron su primera demo. Fue la seño la que le dejó un dinero porque confiaba plenamente en él”, manifiesta Isabel.

Durante 13 años, Enrique trabajó en silencio, componiendo canciones sin decírselo a nadie. Cuando su madre lo descubrió, intentó convencerlo de que no abandonara sus estudios: "Le pedí que terminara su carrera y después se dedicara de lleno. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Enrique quería ser artista".

La reacción de Julio Iglesias

Cuando Enrique decidió confesarle su sueño a su padre, la conversación no fue fácil. La exmujer de Julio subraya que protagonizaron "una tensa conversación, y después me llamó a mí. Traté de calmarle".

Pero la reacción de Julio fue, según ella, de lo más inesperada: "Cada uno reaccionó de una manera diferente. Y me veo obligada a decir, sintiéndolo mucho, que Julio en aquel momento y más adelante no se portó con Enrique como un padre debería haber hecho con su hijo, sobre todo teniendo en cuenta que los dos tenían la misma profesión".

Aquel desencuentro, admite, no le sentó anda bien al pequeño del clan Iglesias Preysler. "La actitud de Julio le dolió profundamente a Enrique, y resultó ser, para mí, una fuente de disgustos y tristezas".

Años después, el tiempo dio la razón al joven que se negó a renunciar a sus sueños. Y la presentadora está orgullosa del camino que escogió su hijo. "Enrique sigue triunfando con su música alrededor del mundo, batiendo récords, llenando estadios… y yo he pasado a ser la madre de Enrique Iglesias, y eso me encanta".