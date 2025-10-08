Con motivo del lanzamiento de su documental este 9 de octubre, la diseñadora de moda repasa en una entrevista su historia como Spice Girl

Durante años, Victoria Beckham fue Posh Spice. Desde que se formaran en 1994, las Spice Girls se convirtieron en un fenómeno cultural que superó todas las expectativas. Junto a Geri Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton, Victoria Adams -su apellido de soltera-, formó parte de aquellos años de éxitos arrolladores como 'Wannabe' o 'Say You'll Be There'. Vivió marcada por la fama, la responsabilidad, las críticas y también muchas decisiones que marcaron su vida personal y profesional para siempre.

Ahora, más de dos décadas después de la disolución de las Spice Girls, la esposa de David Beckham se ha sincerado como nunca sobre esa etapa.

Coincidiendo con el estreno mundial de su nuevo documental para Netflix, titulado 'Victoria Beckham' y disponible desde este 9 de octubre, la diseñadora de moda ha concedido una entrevista a 'The Times', en la que se ha abierto sin filtros sobre lo que significó aquel capítulo de su vida, lo que cargó con él, lo que la limitó y lo que aprendió de esa época.

Los años como Spice Girls

En la conversación con el medio estadounidense, Beckham revela que durante mucho tiempo sintió que su persona había sido definida por su vida como Spice Girl: "Me ha definido un período de cuatro años en mi vida. Fueron las Spice Girls", asevera.

Asimismo, la empresaria británica sostiene que le ha costado casi 20 años luchar contra esa etiqueta. "Me ha llevado casi dos décadas luchar contra eso, y siento que solo ahora puedo mirar atrás y hablar de ello", añade.

Para ella, responder preguntas sobre sus años con el grupo era algo "bastante provocador", porque por aquel entonces vivió experiencias que califica como las más duras de rememorar en su documental: "Diría que esos fueron los momentos más difíciles. Fue casi como una terapia para mí", confiesa.

Su relación con el resto de Spice Girls

Pese a todo, recalca que "me encantan las Spice Girls". "Ha sido genial reflexionar sobre esa época. La otra noche cené con Emma y Geri, y Mel B me envió un mensaje el fin de semana. Sigo hablando con todas las chicas. Estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos. No habría sido quien soy ahora si no fuera por las Spice Girls, al cien por cien".

Victoria también señala que en el proceso de dar vida al documental decidió no dejar nada al azar. Cuando se le pregunta si hubo temas que ha evitado tratar, responde: "No. O sea, hablo de mi familia, de las Spice Girls, de los problemas que hemos tenido con la industria, ya sabes, el dinero que hemos perdido... ha habido muchos detonantes".

La mujer del exfutbolista sostiene que no ha sido fácil narrar su historia: "Lloré. Como dije, no he visto la edición final, pero sí, lloré. Se necesita mucho para hacerme llorar, pero lloré. Ya sabes, me he ganado mi lugar para desfilar en París, me he ganado el respeto".

Otros aspectos que repasa el documental

Beckham cuenta que su producción audiovisual también se adentra en los aspectos más cotidianos de su día a día, los que no siempre se ven en las portadas de revistas: los ensayos para sus desfiles, las elecciones de telas, la presión de mantener una marca de alta moda, los preparativos detrás de escena, su matrimonio con David, etc.

"Todos hemos visto los titulares, pero esta es la primera vez que hablo mucho sobre la trayectoria empresarial y lo difícil que ha sido", puntualiza.

De este modo, el documental no solo repasa su pasado. Su historia. Con ello, Victoria Beckham matiza que busca reconocer algunos errores, sí, pero también su propio valor, su trabajo, su ambición y cómo ha llegado a ganarse, por derecho propio, un lugar en el mundo de la moda que muchos, en su momento, dudaron que mereciera.