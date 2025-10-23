Isabel Preysler zanja el debate sobre su verdadera edad: "Me hacía ilusión que me quitasen un año"

La icónica Isabel Preysler ya ha lanzado sus explosivas memorias, 'Mi verdadera historia', en las que se sincera sobre los momentos clave de su vida

Isabel Preysler publica las cartas de su ruptura con Mario Vargas Llosa en su biografía: "Mi casa no es un hotel"

La espera terminó este pasado miércoles. La icónica Isabel Preysler ya ha lanzado sus explosivas memorias, 'Mi verdadera historia', y en este libro, la socialité abre sus páginas más íntimas para relatar su vida. Desde su infancia en Filipinas hasta sus grandes amores, sus hijos, sus matrimonios y su larga trayectoria marcada por la prensa, los titulares… y también por secretos que ahora ha decidido revelar.

Su biografía llega en un momento clave en su vida. Asegura que a lo largo de estas últimas décadas se había escrito mucho sobre ella, pero, en su opinión, pocas verdades. Por eso ha decidido contarlo ella misma.

"Era la edad perfecta para hacerlo", ha asegurado a Europa Press, señalando que ya no quería seguir mantenerse al margen de los mitos que la rodean.

Lo que busca es, como afirma la editorial del libro, Espasa, "romper por fin con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella". Con ello, Preysler muestra una faceta más humana, más compleja y lejos de la imagen inmaculada o perfecta que se había construido.

En 'Mi verdadera historia', la madre de Tamara Falcó habla como nunca sobre su relación con Julio Iglesias, con Carlos Falcó, con Miguel Boyer y con Mario Vargas Llosa, detallando los celos, los silencios, las ausencias y los momentos más caóticos de vida que nunca se habían contado desde su versión.

Si había un pequeño misterio en torno a la figura de Preysler era su edad. Hasta ahora, se decía que tenía 74 años. Pero, tras el lanzamiento de sus memorias, ella misma confiesa: "Mira, sobre mi verdadera edad, la verdad es que me habían quitado un año, me la quitó la prensa. Y me hacía ilusión. Me hacía ilusión quitarme un año, y según iban pasando los años, me hacía más ilusión todavía. Pero al escribir mis memorias pensé que ya era hora para decir la verdad, y entonces por eso lo cuento. Ahora, cada vez que tenía que rellenar algún documento, siempre ponía la edad real, nunca he mentido en eso", ha confirmado.

Con esta declaración, se confirma que Preysler nació en 1950 y tiene, por tanto, 75 años, y no 74.

Los detalles de su autobiografía

Otra de sus declaraciones más sorprendentes es sobre su matrimonio con el intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor'. Julio Iglesias fue el primer hombre que llevó a Isabel al altar y el primero en convertirla en madre. Sin embargo, su matrimonio se fue deteriorando con el paso de los años. "Sentía unos celos enfermizos hacia cualquiera que se me acercara", relata Preysler.

Isabel Preysler y Julio Iglesias se separaron en 1978, después de siete años de matrimonio y tres hijos: Chábeli, Julio Jr. y Enrique Iglesias. Su divorcio se hizo oficial un año después.

Sobre su relación con el Premio Nobel, la 'reina de corazones' ha publicado ocho cartas escritas por Vargas Llosa y una que la propia Isabel le escribió el 12 de diciembre de 2022, dos días después de recibir de Mario las galeradas de su última novela, entonces titulada '¿Un champancito, hermanito?', y que más tarde se publicaría como 'Le dedico mi silencio'.

En el texto, la presentadora hace balance sobre su romance: "Nuestra relación ya no se parece en nada a la que teníamos al principio". A su juicio, el desgaste cotidiano y la falta de intereses comunes -"matrimonio, hijos"- habían vaciado de sentido su convivencia.

Pero también reprocha al escritor su "ridícula escena de celos" tras una fiesta, afirmando que "a nuestra edad y en nuestro caso, las escenas de celos infundados están totalmente fuera de lugar y dan hasta vergüenza".