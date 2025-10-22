La socialité lanza este miércoles 22 de octubre sus esperadas memorias, 'Mi verdadera historia', en las que promete sincerarse sobre los momentos clave de su vida

Muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, a los 89 años en Perú

Compartir







Este miércoles 22 de octubre, la editorial Espasa lanza las esperadas memorias de Isabel Preysler. Bajo el título 'Mi verdadera historia', la conocida socialité se abre por primera vez a los 74 años para "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre mí", según ha declarado.

Con ese arranque, su biografía promete no sólo abordar galas, sus parejas famosas y portadas de revista, sino también polémicas, la historia detrás de la aristócrata, silencios familiares y amores que marcaron una época.

Infancia y las sombras de su pasado

Isabel nació en Manila, Filipinas, en el seno de una familia acomodada de origen español-filipino. Su madre era Beatriz Arrastia, y su padre Carlos Preysler. Él trabajó como gerente de las Líneas Aéreas Filipinas y delegado del Banco Español de Crédito en Manila. Ella dio a luz a seis hijos: Isabel, Victoria, Enrique, Carlos y los mellizos Joaquín y Beatriz. Tuvo que enterrar a tres.

Enrique, conocido cariñosamente como Ricky, murió con 25 años en un hotel de Hong Kong, al parecer por la mala combustión de una estufa. Dejó a una hija, Joanna.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta no fue la única tragedia a la que se enfrentó la madre de Tamara Falcó. En 2011, su hermana Beatriz murió a los 53 años a causa de un cáncer de pulmón, dejando dos hijos tras su relación con el jugador de polo Luis Castillejo. Su enfermedad supuso otro duro golpe para la familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Carlos también perdió la vida siendo muy joven. En su caso, su vida estuvo marcada por las drogas desde los 16 años. Una adicción tras la que acabó ingresado en prisión durante cinco años por un delito de estafa. Finalmente falleció en 2013 en Filipinas, también a causa de un cáncer.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Mi hermano estuvo en prisión entre cuatro años y medio y cinco, de 1999 a 2004, pero no toda su vida. Se ha dicho que mi hermano pasó gran parte de su vida en la cárcel, pero es algo radicalmente falso. Mi hermano murió en su casa, rodeado de los suyos, de su mujer e hijas, que le querían a pesar del daño que les había hecho. Fue condenado por estafa, pero bajo ningún caso también por violación o atraco a mano armada, como he leído", confesó Isabel a 'Vanitatis' el mismo año de su muerte.

Sobre sus problemas con las drogas, añadió: "Mi hermano estaba enganchado a las drogas. Algunos desalmados las vendían a la puerta de los colegios de Filipinas. Hay una generación perdida en aquel país por esta cuestión. Yo por suerte me libré, porque me casé a los 20 años y me fui. Mi hermano Carlos, sin embargo, que era menor, cayó. Mis padres se percataron cuando tenía 16 años de que estaba metido hasta las cejas. No llevaba mucho tiempo en ese mundo, pero ya era demasiado tarde".

En 2021 fue la madre de Isabel quien falleció a los 98 años de edad.

Matrimonios, amores y rupturas

La vida sentimental de Isabel es bien conocida, pero se espera que ella misma ofrezca su mirada más personal en su biografía.

Su primer matrimonio fue con Julio Iglesias, en 1971, cuando ella tenía sólo 20 años. De esa unión nacieron tres hijos: Chabeli, Julio José y Enrique. El divorcio llegó en 1978, tras siete años como marido y mujer y en medio de rumores de infidelidades, tensiones y diferencias irreconciliables. Chabeli tenía siete años, Julio José cinco y Enrique tan solo tres.

Poco tiempo después, en 1980, volvió a contraer matrimonio, esta vez con Carlos Falcó, marqués de Griñón, y un año después nació Tamara. Fue un matrimonio breve, que terminaría en 1985, tras la aparición de lo que entonces fue un gran escándalo: su relación con el exministro Miguel Boyer.

Con Boyer se casó civilmente en 1988 y nació su quinta hija, Ana. Esta vez la relación duró hasta el fallecimiento del ministro en 2015.

Ese mismo año salió a la luz su romance con el escritor Mario Vargas Llosa, quien se acababa de divorciar de Patricia Llosa. Ambos estuvieron juntos hasta 2022, y todo apunta a que en sus memorias la socialité hable largo y tendiendo sobre su relación sentimental.

La relación con sus hijos

Ser madre de cinco hijos, al mismo tiempo que figura pública, no ha sido fácil. Todos ellos han crecido con la fama de manera natural. Algunos han decidido disfrutar de esa fama al máximo, otros vivir alejado de ella.

Chabeli Iglesias vive en Miami con su marido, Christian Altaba, y su hija menor, Sofía, ya que su primogénito, Alejandro, se encuentra estudiando en Londres. Allí también vive Enrique Iglesias.

El cantante reside en Indiak Creek junto a su mujer, Anna Kournikova, y sus tres hijos, los mellizos Lucy y Nicholas, y la pequeña Mary. La familia convive con otros rostros conocidos, como Ivanka Trump, Gisele Bündchen, Jeff Bezos o el propio intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor'.

Por su parte, Julio José Iglesias, el primogénito de Isabel y Julio Iglesias, también ha escogido la ciudad de Florida para vivir junto a Ariadna Romero, con quien lleva dos años de relación tras su divorcio de Charisse Verhaert en 2021.

Ana Boyer, por su parte, tiene su residencia en Doha, la capital de Catar, donde se aloja con su marido, el tenista Fernando Verdasco, y sus tres hijos.

Pese a que los cuatro se hospedan a miles de kilómetros de España, mantienen una relación constante con su madre.

El vínculo entre 'la reina de corazones' y su Tamara es mucho más fuerte. La cercanía tiene también que ver. Madre e hija viven en Madrid, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro en Madrid, y tienen más facilidad para verse y compartir confidencias. Además, ella es la más mediática de la familia, siguiendo los pasos de su progenitora.