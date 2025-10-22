'Mi verdadera historia' es el título que ha escogido la madre de Tamara Falcó para sus memorias, que ven la luz este 22 de octubre

Este 22 de octubre, Isabel Preysler publica su biografía, 'Mi verdadera historia', un libro en el que promete abordar los capítulos más desconocidos y significativos de su vida.

Si en ellas sorprende con detalles inéditos sobre su relación con Mario Vargas Llosa, las cartas de amor que el Nobel le escribió, y su matrimonio con Julio Iglesias, otro de los fragmentos más impactantes llega cuando la socialité decide hablar por primera vez de su cirugía de nariz, un tema del que nunca antes se había pronunciado públicamente.

Según adelanta en exclusiva la revista '¡Hola!', la madre de Tamara Falcó confiesa que se trata de uno de los momentos más traumáticos que ha vivido: "Cuando se me desmoronó la nariz entera, todos los médicos quisieron salir corriendo de allí porque no sabían qué hacer". Una complicación médica que marcó un antes y un después en su vida personal y en su imagen pública.

A lo largo de las páginas de sus memorias, Isabel detalla el calvario médico al que se enfrentó tras someterse a distintas intervenciones estéticas en la nariz. "Tengo la nariz tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo", asevera.

Con esta revelación, la apodada como 'reina de corazones' rompe con décadas de silencio en torno a un tema del que siempre se especuló, pero que nunca había confirmado.

La publicación de su biografía trata así la figura de una mujer que, tras haber sido testigo y protagonista de la historia social de España, se permite contar su verdad sin filtros.

Su matrimonio con Julio Iglesias

Otra de sus declaraciones más sorprendentes es sobre su matrimonio con el intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor'. Julio Iglesias fue el primer hombre que llevó a Isabel al altar y el primero en convertirla en madre. Sin embargo, su matrimonio se fue deteriorando con el paso de los años. "Sentía unos celos enfermizos hacia cualquiera que se me acercara", relata Preysler.

"Después de sus escenas de celos que fueron a más, Julio siempre me pedía perdón y yo me hacía la absurda ilusión de que iba a cambiar, Y digo absurda porque los celos los llevaba inscritos en su ADN. Para complacerle, me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer. Mi aspiración era aportar tranquilidad y que nuestra relación no interfiriese en su trabajo", afirma en su libro, de acuerdo a las informaciones que recoge la revista del corazón.

Isabel Preysler y Julio Iglesias se separaron en 1978, después de siete años de matrimonio y tres hijos: Chábeli, Julio Jr. y Enrique Iglesias. Su divorcio se hizo oficial un año después.

Su relación con Mario Vargas Llosa

Sobre el escritor también ha hablado largo y tendido. Ambos terminaron su relación a finales de 2022 tras casi ocho años de noviazgo. Durante ese tiempo, Isabel narra que no faltó amor y que Mario fue "muy feliz".

Prueba de ello son las cartas escritas por Mario que la presentadora desvela en 'Mi verdadera historia', que dan constancia del tipo de romance que mantenían.

Desde la primera, fechada a 21 de marzo de 2015, hasta la última, del 18 de febrero de 2022, el encabezamiento se repite: "Isabel querida", "Isabel querida, amor mío", "Isabel, amor mío". Y siempre, sin excepción, se despide con un "te quiero".

Preysler también revela la única misiva sobre su ruptura, fechada a 12 de diciembre de 2022, y esta vez escrita por ella: "Nuestra relación ya no se parece en nada a la que teníamos al principio", narra, hablando también de la sorpresa que se llevó cuando una persona encargada por el escritor peruano entró a su domicilio para llevarse parte de sus pertenencias. "Mi casa no es un hotel en el que las personas van y vienen sin tener en cuenta a los demás y yo no voy a soportar tus idas y venidas sin, por lo menos, una explicación. Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación, y tú estás muy mal educado".