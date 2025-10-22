Lucía Parreño explica el motivo por el que no puede acudir a la gala y lanza sus preguntas a los aspirantes nominados

Rafa López, de 'Gran Hermano 4', revela cómo es su vida actual 22 años después: "Entré siendo seminarista y me casé hace un año"

Compartir







Tras haber recibido al Rafa López de la cuarta edición de 'Gran Hermano', 'Uno de GH20' emite un video de una concursante de la que "todo el mundo se va a acordar" por un momentazo en concreto según apunta Nagore Robles.

Y es que no ha podido entrar por videollamada por su actual situación personal. Así lo ha relatado la propia Lucía Parreño antes de lanzarle sus preguntas a Jose y Nora, nominados de la noche.

Así vive su maternidad Lucía Parreño

"Me habría encantado estar personalmente con vosotros, pero me ha sido imposible", así arranca el video de la exgranhermana. El motivo es que su vida ha pegado un giro de 180 grados: "Soy mamá de dos bichos, uno de año y medio y otra de un mes y muy poquito. Me tienen consumidita la vida, pero estoy muy feliz".

Sin embargo, su maternidad no ha conseguido que se pierda 'Uno de GH20', un formato que según asegura le está "encantando". Además, aprovecha este momento para mandar un "beso enorme" a Nagore y darles un mensaje a los aspirantes: "Tenéis que exprimir esta experiencia al máximo, que es única, que es irrepetible y que no pasa dos veces en la vida. De hecho, os va a cambiar la vida literalmente como lo hizo conmigo, que fue de un día para otro y yo estuve muy poquito porque fueron dos semanas".

PUEDE INTERESARTE ¡Momentazo! La broma escatológica de Amparo deja completamente en shock a sus compañeros

Sus preguntas a Nora y Jose

Antes de conocer al expulsado de la noche y dirigiéndose en primer lugar a Nora, Lucía Parreño hace reflexionar a Nora preguntándole si considera que su fuerza y personalidad le ha jugado en contra. Sin embargo, la nominada considera que han sido otras cosas: "Lo que me ha podido pasar es principalmente la tensión que hay en la casa y lo segundo los momentos de la gala porque me han abrumado un poquito porque mi carácter siempre se ha marcado por lo negativo".

Eso le ha hecho preguntarse a la aspirante qué es lo bueno que ven en ella sus compañeros Joon y Jose, desanimándose pues no se considera una persona lineal. No obstante, esto no va a frenarle: "Al igual que estoy aquí, subo como el ave Fénix y me recupero".

La pregunta de la gran hermana para La Jose es que diga qué ha pasado para que se encuentre nominado y cómo le gustaría cambiar su casting si se salva esta noche. "He tenido tanta empatía con la gente que al final me he quedado sin empatía para mí mismo. Yo no hice el casting diciendo que yo era la empatía en persona. Yo hice un casting de soy La Jose y si fuera una isla me iría con un móvil, un hombre y otro hombre porque me pierdo con ellos y cosas así muy de descaro". Al darse cuenta de ello, asegura que si volviera a la casita todo sería distinto: "No sé cómo explicar el renacimiento que he tenido".

'Uno de GH20', 24 horas

No te pierdas absolutamente nada de lo que sucede en la casita de 'Uno de GH20' gracias a las dos señales en directo de las que puedes disfrutar en Mediaset Infinity: