Nuria Bermúdez rompe su silencio tras 14 años y reaparece para responder a Dani Güiza

25 OCT 2025 - 18:43h.

Nuria Bermúdez ha roto su silencio tras años alejada del foco mediático: así es su actual relación con Dani Güiza, padre de su hijo

La impactante reacción de Dani Güiza a la entrevista de su hijo Cristian: “Que trabaje más”

Nuria Bermúdez lleva catorce años callada, pero hoy rompe su silencio en 'Fiesta'. La relación de Dani Güiza y Nuria Bermúdez se llevó por delante su matrimonio, pero ¿también acabó con su carrera en el mundo del fútbol? Sobre esto se ha pronunciado recientemente el exfutbolista y ha declarado, abiertamente, que todo aquello "fue un error": "Fue lo peor que he hecho en mi vida, eso fue lo que me echó del Mundial".

Y es que Dani Güiza no ha dudado en renegar de su pasado, dando una vez más la espalda a personas que han formado parte de su vida (como sucede no solo con Nuria Ber, sino también con Rocío Aranda, su expareja, y el hijo de ambos, Cristian). Ante estas inesperadas palabras, Nuria Bermúdez da un paso al frente y reaparece en televisión, pues no piensa quedarse callada y decide responde a su expareja en 'Fiesta'.

La respuesta de Nuria Bermúdez a Dani Güiza

Kike Calleja ha conseguido en exclusiva las declaraciones de Nuria Bermúdez tras años alejada de la televisión y el foco mediático. Nuria, que vive alejada de cualquier tipo de polémica, ha hablado para el micrófono de 'Fiesta' en estos términos sobre el padre de su hijo:

"La única verdad que dice es que quiere mucho a su mujer y a su hija porque le asesoran muy bien tanto ella como los suegros. Me da igual lo que diga de mí o de Rocío, yo sé lo que pasó, es una pena que no tenga memoria. Nuestra relación a día de hoy es cero, ninguna, igual que con nuestro hijo. Este año mi hijo ha jugado en Sanlúcar de Barrameda y él no ha ido a verle, por ejemplo, no sé qué problema podría tener. A mi hijo no le ve y las llamadas son escasas".

La dura reacción de Dani Güiza al ver a su hijo en un plató de televisión

Hace justamente una semana, Cristian, el hijo de Dani Güiza, visitaba el plató de 'Fiesta' para denunciar públicamente el distanciamiento con su padre. Apenas tienen vínculo paternofilial y el exfutbolista no tardó en reaccionar a esta entrevista en plató de una manera muy dura: "¿Qué hijo? ¿El que siempre habla, no? Claro que lo echo de menos, pero que trabaje más".

Cristian, el hijo de Dani Güiza, entra en directo en 'Fiesta'

Cristian Güiza, que hace tan solo siete días se sentaba en el plató de 'Fiesta', ha intervenido en directo en el programa de Emma García para apoyar sin fisuras a la madre de su hermano, una persona con la que tuvo mucho trato cuando era niño y compartía la vida con su padre:

"Estoy totalmente de acuerdo con Nuria, estoy harta de que todo el mundo se crea que nosotros somos los malos, Nuria no ha dicho ni una sola mentira. Me parece indignante, me parece de vergüenza, me está hirviendo la sangre con todo lo que se está diciendo de nosotros. Es verdad que mi hermano no ve a nuestro padre, cuando se han visto es porque Nuria ha movido tierra, mar y aire para que su hijo viera a su padre".