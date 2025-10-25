Grave fallo de seguridad en los Premios Princesa de Asturias: "Se ha encontrado una pistola"

Fiesta 25 OCT 2025 - 16:35h.

El equipo de seguridad de los Premios Princesa de Asturias habría encontrado la mañana del viernes una pistola en las inmediaciones del hotel de los reyes

Premios Princesa de Asturias 2025 | Cercanía, espontaneidad y mucha tradición asturiana: así ha sido la visita de la familia real a Valdesoto

Este pasado viernes se celebraba en la ciudad de Oviedo la entrega de Premios Princesa de Asturias. Como cada año, la familia real al completo se trasladaba hasta la capital asturiana en mitad de un amplio dispositivo de seguridad que, tal y como ha explicado nuestro compañero José Ángel Leiras, habría tenido que hacer frente a un imprevisto. Así explicaba el reportero lo sucedido apenas unas horas antes de la celebración del acto:

"Esta información que llega hace apenas unos minutos hasta 'Fiesta' está relacionada con un fallo grave, importante, en el dispositivo de seguridad de los Premios Princesa de Asturias. La gala se celebraba ayer en el teatro Campoamor de Oviedo, pero unas horas antes, a las diez y media de la mañana, unos agentes de la policía encuentran en un seto, en una calle aledaña al hotel donde se hospedan los reyes, una pistola abandonada. En ese momento saltaban todas las alarmas entre los miembros de Policía Nacional y también entre los miembros de seguridad de Casa Real, y se abre inmediatamente una investigación sobre a quién pertenece ese arma y qué hacía en ese lugar en un día tan señalado".

Las anécdotas de la visita real al Pueblo Ejemplar

Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía llegaban este sábado por la mañana a Valdesoto, en el concejo de Siero, la localidad donde la heredera de la Corona tenía que entregar el Premio al Pueblo Ejemplar tras 21 ediciones intentando hacerse con el título.

Los reyes y sus dos hijas han recorrido diferentes lugares de Valdesoto, un pequeño pueblo asturiano que cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. Los monarcas, la princesa y la infanta han protagonizado momentos de complicidad y cercanía que las cámaras de los reporteros captaban.