La impactante reacción de Dani Güiza a la entrevista de su hijo Cristian: “Que trabaje más”
Cristian, hijo de Dani Güiza, reaparece en televisión para hablar sobre el distanciamiento con su padre
Rebeca Pous, en pleno cambio físico, cuenta los detalles sobre su gran lucha: “Es una terapia hormonal”
Cristian, hijo Dani Güiza y Rocío Aranda, reaparece en 'Fiesta' para hablar como nunca antes sobre el distanciamiento con su padre. Aunque su relación no siempre fue así, ya que, como él mismo ha explicado, fue a partir de los 18 años cuando empezó a notar a su progenitor más distante con él. Una entrevista en exclusiva a la que el propio futbolista ha reaccionado con unas sorprendentes palabras hacia su hijo.
El hijo primogénito de Dani Güiza, que ha hablado en más de una ocasión sobre la mala relación que tiene con su padre, ha estado un largo periodo de tiempo sin salir en pantalla y, hoy, reaparece en nuestro programa para contar todos los detalles sobre el complicado vínculo con su padre. Además, una de nuestras reporteras se ha trasladado hasta Sanlúcar de Barrameda para conocer en primicia la reacción del futbolista.
La reportera que ha comunicado a Dani Güiza que su hijo estaría en plató ha destacado dos cosas. La primera ha sido su respuesta más inmediata: "¿Qué hijo? ¿El que siempre habla, no?" Ante esta contestación, la periodista, sorprendida por la actitud del futbolista, quiso saber en qué punto se encontraba la relación con su hijo y si lo echaba de menos, y este la volvió a sorprender al decir: "Claro que lo echo de menos, pero que trabaje más."
Cristian se sincera sobre la relación con su padre
Después de 4 meses sin verse, Cristian cuenta en nuestro programa todos los detalles sobre la distante relación que mantiene con su padre, el futbolista Dani Güiza. "Mis padres se separaron cuando tenía tres años y me fui a vivir con mi madre. La relación era buena, pero cuando cumplí los 18 y me mude a Madrid lo noté algo más distante. Todavía quedábamos para comer, pero note algo más distante la relación", relataba.
Ante cuál podría haber sido el motivo que hubiese provocado esta tensa situación con su padre, Cristian explicaba: "Puede ser que se haya sentido dañado por las cosas he podido hacer en un pasado... Contar las cosas, simplemente decir la verdad y hacerlo público."