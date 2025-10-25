Fiesta 25 OCT 2025 - 17:59h.

¿Se desahogará Andy contra Lucas en su primer tema en solitario? ¡Lo analizamos en 'Fiesta'!

Andy revela nuevos detalles de su forcejeo con Lucas: "Me atacó y si nos enganchamos de verdad, nos matamos"

Andy Morales ya se encuentra inmerso en su carrera en solitario. Tras finalizar la gira 'Nuestros últimos acordes' junto a su compañero Lucas, Andy ya tiene nombre para el que será su primer single en solitario. En 'Fiesta' analizamos el significado que podría haber detrás del título de esta primera canción una semana después de que el propio cantante mostrara las lesiones que sufrió en su pierna después después de una fuerte discusión con Lucas donde "hubo un forcejeo".

'Marioneta', el primer single de Andy Morales en solitario

El nombre del primer single de Andy en solitario llega bajo el título de 'Marioneta', una palabra muy significativa que podría hacer alusión a cómo se podría haber sentido el artista durante estos últimos años formando parte del dúo musical 'Andy y Lucas'. Y es que mucho se ha hablado de la mala relación que habría habido entre los dos cantantes e incluso el propio Lucas ha hablado de lo poco disciplinado que era su compañero y que era él el que gestionaba los cobros de sus conciertos.

Pero... ¿qué quiere contar Andy en esta carta de presentación en solitario que se publica el próximo 10 de noviembre? En su momento, se dijo que el tema que giraría en torno a esta primera canción sería el amor, pero mucho se está especulando sobre la posibilidad de que el artista gaditano se marque "un shakirazo". Recordemos que Shakira habló de su polémica ruptura con Gerard Piqué en su canción Bzrp Music Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap.

También, por otro lado, la propia Leire Martínez hizo lo propio hablando de su salida de 'La oreja de Van Gogh' en el sonado tema 'Mi nombre'. ¿Seguirá Andy la misma línea y hablará de su ruptura profesional con Lucas? ¿Hablará de lo que ha vivido a lo largo de estos últimos años? Por otro lado, tenemos más datos sobre el futuro inminente de Andy como artista en solitario: ya habría grabado ocho canciones y tiene cerradas varias fechas de conciertos.

Las sorprendentes palabras de Andy sobre Lucas

También en este programa fuimos testigo de las tremendas, inesperadas y sorprendentes declaraciones de Andy en las que hablaba sobre Lucas. Llegó a decir que no había cobrado aún por el último concierto que dieron juntos (y que temía que no iba a cobrar), que "a Lucas hay que encerrarlo de verdad, como siga así, va a terminar muy, muy mal, está enfermo y no se deja ayudar" y, sobre su enfrentamiento confesó que "se volvió loco perdido" y le atacó.