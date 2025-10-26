La exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’ nos cuenta cómo vivió el susto beauty que la dejó con la piel abrasada y cómo consiguió recuperarse a tiempo para volver a los focos

Rosario Matew no ha perdido su espontaneidad ni su sentido del humor, incluso cuando recuerda uno de los momentos más complicados que ha vivido recientemente. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' se pasó por los GenZ Awards 2025, una gala que reunió a algunos de los creadores de contenido más seguidos de España, y habló con Outdoor sobre el accidente estético que sufrió hace unas semanas y que estuvo a punto de echar por tierra un importante compromiso profesional.

Hace algo más de un mes, la influencer compartió con sus seguidores lo que había ocurrido en su propia casa: un descuido con la cera fría le provocó una fuerte quemadura en la piel del rostro, justo en la zona del bigote. Lo que empezó como una rutina beauty habitual terminó convirtiéndose en un pequeño drama doméstico que, según admitió entonces, la hizo pasarlo "realmente mal".

El incidente llegó en el peor momento posible, ya que tenía que viajar a Madrid por trabajo para participar en una colaboración con una marca de cosmética durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En redes, Rosario se mostró desolada y explicó paso a paso lo sucedido para que nadie más cometiera el mismo error.

Por eso le hemos preguntado cómo recuerda ahora aquel episodio, cómo consiguió recuperarse y qué aprendió de la experiencia. Su respuesta, fiel a su estilo, combina reflexión, autocrítica y una buena dosis de humor.

Rosario, que actualmente vive en Elche, nos contó cómo logró curarse a tiempo y lo mucho que le ayudó mantener la calma y centrarse en el cuidado diario de su piel. También reconoció que, a partir de aquel susto, ha cambiado por completo su manera de enfrentarse a los tratamientos beauty en casa y que ahora prefiere dejar algunos procesos "en manos de profesionales".

Más allá de la anécdota, la charla con Rosario sirvió para hablar de la exposición constante a la que se enfrentan los creadores de contenido y de cómo, a veces, un descuido cotidiano puede terminar viralizándose en cuestión de horas. Ella lo sabe bien: su naturalidad a la hora de mostrarse sin filtros fue lo que más conectó con su comunidad, que la apoyó desde el primer momento.

Durante su paso por la alfombra de los GenZ Awards, la influencer también se mostró muy relajada y con ganas de retomar proyectos. Su look —un vestido largo de escote halter con frunces en color cobre, una elección elegante y favorecedora— marcó un contraste con aquel momento en el que se vio obligada a esconderse de las cámaras por la irritación. "Todo pasa, y al final hay que reírse un poco", admitió entre risas, demostrando que ha sabido transformar un susto estético en una anécdota más de su recorrido mediático.

Y ya que Rosario fue una de las participantes que abandonó voluntariamente 'Supervivientes' en la edición anterior, no podíamos dejar pasar la ocasión de preguntarle si se atrevería a regresar a Honduras en un futuro 'All Stars' para quitarse la espinita. La creadora respondió con la sinceridad que la caracteriza y dejó claro sus planes. Dale play y descubre aquí lo que nos contó Rosario Matew en exclusiva para Outdoor.