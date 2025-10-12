Jenifer Moreno 12 OCT 2025 - 10:37h.

La noticia del fallecimiento de Jimmy Shaw ha generado una ola de reacciones en el sector audiovisual

Muere Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', a causa de un cáncer a los 59 años: la reacción de sus compañeros de profesión

Compartir







Dolor en el mundo de la cultura por la pérdida de Jimmy Shaw a los 59 años de edad. El actor, conocido entre otros trabajos por su papel de Matthew en ‘La que se avecina’ ha fallecido a causa de un cáncer de páncreas. La noticia ha generado una ola de reacciones en el sector audiovisual.

“Se nos ha ido una luz, una sonrisa, un gran actor y un gran ser humano”, han expresado Elena y Andrea, de la agencia de representación del actor estadounidense, ‘Mucho arte management’ a través de su cuenta oficial de Instagram. “Te queremos” y “nos dejas rotas”, han añadido las trabajadoras de la agencia en su mensaje.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años en su vivienda de California, Estados Unidos

Cristina Castaño: "Te ganaste tu lugar en mi corazón"

El actor, que sufría un cáncer de páncreas, compartió trama de la serie ‘La que se avecina’ con la actriz Cristina Castaño, quien se ha mostrado especialmente consternada tras su fallecimiento.

A finales de septiembre, la actriz gallega había pedido ayuda a través de sus redes sociales para costear una operación de Jimmy Shaw en Lisboa. Ahora, en un comunicado en su cuenta de Instagram, Castaño ha agradecido la “avalancha de donaciones” que recibieron para poder someterse a esa cirugía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw, pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis”, ha escrito en un emotivo mensaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie”, finaliza.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Laura Caballero: "El recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad"

Una de las primeras en reaccionar a la noticia en las redes sociales ha sido Laura Caballero, directora de 'La que se avecina', quien ha querido recordarle compartiendo un carrusel de fotografías acompañadas de un sentido mensaje.

“Jimmy, seguirás siendo para todos nosotros, pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. Descansa en paz, querido compañero. El ‘Shaw’ debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma”, ha escrito.

Nacho Guerreros: "Fuiste un compañero estupendo, divertido y genial"

Su también compañero Nacho Guerreros ha enviado un "gran abrazo" a su pareja, familiares y amigos. "Jimmy Shaw fuiste un compañero estupendo, divertido y genial", ha destacado.

Antonia San Juan: "Siempre amable y encantador"

La actriz Antonia San Juan, quien también trabajó en las primeras temporadas de 'La que se avecina', ha querido rendirle homenaje con una fotografía a la que acompaña de un mensaje: "Adiós compañero; siempre amable y encantador"

Víctor Matellano: "Qué tristeza y qué dolor"

Por su parte, el director Víctor Matellano ha querido compartir la última fotografía que se hizo con Jimmy Shaw junto a Jack Taylor en el festival de Sitges. "Hasta siempre Jimmy Shaw, qué tristeza y qué dolor. Fue maravilloso conocerte", ha expresado en su mensaje.