Alberto Santana y Yuralkys Calero se divorcian: el motivo

Alberto Santana y Yuralkys Calero se han divorciado. El noviembre pasado, el exconcursante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ sorprendía a todos sus seguidores mostrando a través de sus redes sociales su propia boda . Aunque en ese momento parecía el hombre más feliz del mundo, el amor con su ahora exmujer le duró muy poco. Amor Romeira llega a ‘En todas las salsas’ para contar el motivo de la separación.

Amor Romeira llega al plató del videopodcast con información que deja a los presentes boquiabiertos. Alberto Santana se ha divorciado de su mujer menos de un año después de la boda . “Él ahora está en España”, asegura la canaria. El exconcursante de ‘Supervivientes’ conoció a Yuralkys Calero en un reality estadounidense y se casó con ella en Miami. Tras el divorcio, Alberto volvió al país que lo lanzó a la fama. “Para estar con esa situación, mejor cada uno por su lado”, afirma Amor.

Ahora, la colaboradora de televisión habla abiertamente sobre los motivos que llevaron a la ruptura de Alberto con Yuralkys. “Ella lo acusó de cosas gravísimas”, admite Amor Romeira. La relación que en principio parecía idílica, no lo era tanto. Su por entonces esposa acusó a Alberto de cosas que Amor Romeira considera “espeluznantes”. “Fue una telenovela turca”, asegura la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Después de que Yuralkys hablara sobre los motivos que la llevaron a divorciarse de Alberto e incluso mostrara audios, Amor Romeire devela qué fue lo que dijo el canario al respecto. “Él dijo que estaba todo descontextualizado”, reconoce la influencer. En sus palabras, “se lió grande” con respecto a la separación y ahora Alberto está de nuevo en España y soltero.

