El exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado por primera vez sobre la separación de su primo Kiko Rivera e Irene Rosales

La nueva vida de José Antonio Canales Rivera: alejado de la televisión y con una posible nueva ilusión

Canales Rivera ha reaparecido tras estar alejado de los medios y lo ha hecho pronunciándose por primera vez acerca de la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. El que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'Secret Story' se había mantenido silencio en relación a este tema, pero ante las preguntas de los periodistas ha hablado y también ha explicado cómo es su verdadera relación con el hijo de Isabel Pantoja.

Ha sido en la gala con la que la Fundación Pequeño Deseo ha celebrado su 25º aniversario donde se le ha visto y este se ha dirigido a los medios para explicar cómo está después de un tiempo alejado de los focos. Canales Rivera se ha mostrado sincero y no ha tenido reparo en decir que no habla mucho con su primo Kiko Rivera, aunque cuando se ven su cariño está intacto.

"Con Kiko coincido mucho menos de lo que hubiese querido, la verdad, porque cuando he coincidido con él parece que hemos pasado una vida entera juntos y no es así. Sin embargo, pues no sé si será el tema familiar, el tema gen o lo que sea... Que nos vemos y nos echamos un buen rato", ha recalcado acerca del cariño que le tiene, aunque no se vean ni hablen a diario.

Aunque él dice que no ha estado enterado y que suficiente gente está opinando al respecto, el exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado los focos para lanzar un consejo a su primo Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales.

"Yo no he convivido con ellos. Me da muchísima pena porque hay críos de por medio, pero voy a decir una cosa. Tanto para Kiko como para Irene, vida no hay más que una y hay que vivirla siempre cuando no se falte a los demás. Creo que todos merecemos estar lo mejor posible", ha señalado en tono conciliador describiendo una situación que viven muchas parejas cuando rompen.

Él mismo habiendo encontrado de nuevo el amor en Regina Pérez por la que en tono de humor ha dicho que su "corazón palpita fuerte", tiene claro que todo en la vida pasa por algo y eso es con lo que quiere que se quede su primo Kiko Rivera. "A disfrutar e intentar encontrar la paz y madurez, que llega también", afirma después de la tormenta y de todo lo que viene tras anunciar una ruptura y separación.