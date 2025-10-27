Lorena Romera 27 OCT 2025 - 17:54h.

La influencer le ha mandado un cariñoso mensaje al hijo de Isabel Pantoja tras conocer la canción que ha compuesto

La significativa canción que Kiko Rivera ha escrito tras romper con Irene Rosales

Irene Rosales ha respondido a la canción que Kiko Rivera ha compuesto tras su separación. La influencer, nacida en Ginés (Sevilla), de 34 años, ha reaccionado de forma inesperada a la letra del nuevo tema de su exmarido, que reconoce que está saliendo de su "zona de confort" y que regresa con su "versión más romántica".

La que fuera concursante de 'GH DÚO' sigue siendo el centro de todas las miradas. Especialmente después de la entrevista que ha concedido, en la que ha contado todos los detalles de su separación. Después de acaparar todo tipo de titulares y minutos de televisión, la creadora de contenido ha decidido ser ella quien cuente su historia.

Un relato que ha compartido públicamente, pero no sin antes poner en preaviso al dj. Y es que la madre de Ana y Carlota quiso que su exmarido supiese que iba a conceder esta entrevista, por esa "buena relación" que los sigue uniendo. "Kiko me ha puesto todo muy fácil", reconocía para las páginas de 'Semana', donde desvelaba cómo está la custodia de sus hijas y el acuerdo económico al que han llegado tras la separación.

Irene Rosales manda un mensaje a Kiko Rivera

Una separación que ha servido al hijo de Isabel Pantoja de revulsivo para sacar su lado "más romántico" e inspirarse a la hora de componer el que probablemente sea uno de sus temas más significativos hasta la fecha. Llega justo después de separarse de Irene Rosales, y en él habla de una conquista amorosa.

"Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar", escribe el dj en el estudio. Una canción a la que ahora Irene Rosales ha respondido. "De verdad, de corazón, ojalá que sea un éxito. Yo lo voy a apoyar al 100%", ha expresado la influencer frente a los micros de 'Europa Press', que han recogido su reacción a la nueva canción de su exmarido.