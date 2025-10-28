Natalia Sette 28 OCT 2025 - 18:41h.

Gabriella Hahlingag habla con Amor Romeira y Fani Carbajo y les cuenta por qué dejó realmente a Manuel González

Manuel González comparte una profunda reflexión tras su ruptura con Gabriella

Compartir







La ruptura de Gabriella Hahlingag y Manuel González ha acaparado estos últimos días todos los titulares. Lo que empezó como un bache terminó con una polémica separación de la que no se deja de hablar. Rumores de infidelidad, un video de Gabriella con el cantante JC Reyes y la hermana de Manuel sin parar de mandar indirectas. Sin embargo, nadie conoce el motivo real de la ruptura. Ahora, Amor Romeira y Fani Carbajo desvela la conversación que han tenido con la protagonista de esta separación.

A pesar de defender a capa y espada su relación con Manuel González durante meses, Gabriella no ha podido más y ha dado por finalizada su relación con el gaditano. “Hace cuatro semanas yo coincido con Gabriela en una discoteca”, comienza explicando Amor. En este encuentro, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con la canaria y le cuenta por qué dejó realmente a Manuel. “Ya había verbalizado la intención de dejarlo”, asegura. “Ella no podía más”, añade contando todo lo que le desveló Gabriella.

PUEDE INTERESARTE Gabriella Hahlingag aclara sus orígenes y desvela dónde nació

Todo el plató se queda mudo ante las palabras de Amor Romeira. Tras la filtración del video con JC Reyes, todo el mundo pensó que fue esa la razón principal por la que se acabó su relación con Manuel. Sin embargo, la información que trae Amor apunta directamente a otros motivos. Además, Fani Carbajo cuenta también la conversación que tuvo con Gabriella. Aunque a la exconcursante de 'Superviviente All Stars' le da otras razones, que implican a la familia de ella, lo que queda claro es que la murciana tenía motivos suficientes para acabar su relación con Manuel González.

Programa completo: El nuevo interés romántico de Gabriella Hahlingag

Amor Romeira, además de desvelar palabra por palabra su conversación con Gabriella, suelta en el plató de ‘En todas las salsas’ que Gabriella ha mostrado ya interés por otra persona. De hecho, antes de anunciar su ruptura con Manuel, ya había dejado entrever que podía gustarle alguien. “Todavía no se habían dejado”, asegura Amor. La influencer desvela cómo se ha enterado de esta información, dejando una vez más sin palabras a los colaboradores.

Amor Romeira llega como invitada VIP a ‘En todas las salsas’ cargada de información muy salseante. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ no solo desvela su conversación con Gabriella sobre su ruptura, sino que habla de los motivos del divorcio de Alberto Santana con Yuralkys Calero, de la famosa que filtró la relación de Tania Déniz y Marco Asensio y opina sobre el cambio de Carla Flila tras su relación con Nagore Robles ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!