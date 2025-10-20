Rocío Molina 20 OCT 2025 - 11:49h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confirma su ruptura con Manuel González en un comunicado

Manu González reconoce estar pasando una etapa difícil con Gabriella Hahlingag: "Las diferencias pesan"

Gabriella Hahlingag confirma su ruptura Manuel González tras que este avanzase hace unos días que su relación con la murciana de origen rumano estaba atravesando un bache. Sin poder ocultar a sus seguidores por lo que está pasando, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado y ha dejado claro que lo suyo con el exconcursante de 'Supervivientes' ha llegado a su final. No está siendo un momento fácil para la influencer al indicar que además de la herida emocional que siente se está recuperando también de una reciente operación.

La suya ha sido una relación que desde el primer momento ha sido cuestionada y que tanto Manuel González como Gabriella Hahlingag han defendido en todo momento. Las alarmas e informaciones las hacía saltar el gaditano hace unos días al compartir una foto junto a la que era su chica y desvelaba que no estaban pasando por un buen momento. "A veces las diferencias pesan, la comunicación falla y parece que no hablamos el mismo idioma", decía a través de su perfil oficial de Instagram.

A pesar de mostrar que entre ellos las cosas no estaban bien, el exnovio y padre de la única hija de Lucía Sánchez trataba de mostrar algo de esperanza. Lo suyo con Gabriella lo consideraba una crisis, pero ahora la influencer ha venido a decir que es algo más serio y, que por ahora "en esta vida" no ha podido ser. "No estoy preparada para esto, pero os lo merecéis porque estáis aquí conmigo para todo y lleváis mucho tiempo preguntándome lo mismo: ¿estás con Manuel?", es como comienza el comunicado que ha compartido en sus redes.

"En esta vida no se pudo... Pero en otra vida quizás, sí. Él sabe que siempre me tendrá para lo que necesite", Gabriella Hahlingag

"Pues tristemente, no. Nuestros caminos seguirán por separado. Es una persona que amo con locura, pero a veces amar también es dejar ir. Fue reciente. Tampoco sabía cómo contarlo porque me pilla en un momento en el que estoy sensible con la lipo. Me duele el cuerpo entero y el corazón", continua explicando y justificando una decisión que ha partido de ella.

La murciana de origen rumano ha dejado claro que siente por el exconcursante de 'Supervivientes' un gran cariño y que siente por él amor, aunque no se hayan entendido. "En esta vida no se pudo... Pero en otra vida quizás, sí. Él sabe que siempre me tendrá para lo que necesite", ha especificado para posteriormente dar más detalles acerca de esta difícil decisión que ha tomado.

Para terminar, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha descartado uno de los motivos que le ha llevado a romper su relación. "No hay terceras personas, ni mucho menos y prefiero, por lo menos, yo no entrar en detalles por respeto a ambos", ha zanjado Gabriella en este comunicado en el que confirma su ruptura con Manuel González y pide respeto para ella por la difícil situación que atraviesa.