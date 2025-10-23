Rocío Molina 23 OCT 2025 - 13:47h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido unas significativas palabras tras hacerse pública su ruptura con Gabriella

Manuel González reaparece tras salir a la luz su ruptura con Gabriella Hahlingag: su reacción

Manuel González comparte una profunda reflexión a través de sus redes sociales tras hacerse pública su ruptura con Gabriella Hahlingag. Aunque, el exconcursante de 'Supervivientes' no ha nombrado en ningún momento a la que hasta ahora ha sido su novia, sí que ha lanzado un significativo mensaje en el que reconoce que ha vuelto, que está en un lugar en el que se se siente seguro para reencontrarse.

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a estar activo en sus redes tras guardar unos días silencio. El gaditano era el primero en dejar claro que algo no iba bien en su relación con Gabriella, aunque por lo que publicaba se mostraba optimista.

Hasta el comunicado que publicaba la influencer murciana de origen rumano, todo hacía presagiar que lo suyo se trataba de un bache, de unas diferencias surgidas entre ellos. Sin embargo, la tentadora era radical. "Nuestros caminos seguirán por separado", una decisión que tomaba ella, mientras Manuel permanecía en silencio.

Hasta ahora que el que fuera tentador VIP en 'La isla de las tentaciones 8' ha compartido con sus 469.000 seguidores una reflexión sobre su actual situación personal. En el post, Manuel González aclara que está en su lugar seguro para volver a encontrarse.

La canción de El Barrio que ha escogido también es toda una declaración de intenciones: 'He vuelto'. Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que reflejan los dos momentos que tanto él como Gabriella están pasando. Él se está refugiando en su casa y, por su parte, la influencer se recupera de una reciente operación.

"Volvemos al lugar donde todo comenzó... A ese rincón donde reímos, soñamos y fuimos felices. Porque el Carnaval no es solo coplas: es memoria, emoción y vida", comienza el exconcursante de 'Supervivientes' en sus redes acerca de cómo está tratando de recuperar su felicidad tras esta decepción sentimental. Tanto las palabras que ha escogido como la imagen de él cantando una chirigota en los Carnavales de Cádiz son de los más representativo.

Todo lo que ha vivido recientemente le ha hecho meditar y volver a poner en orden sus prioridades. "A veces la vida nos lleva tan rápido que olvidamos lo sencillo: ser felices no es llegar, es volver a sentir. Volver al lugar, al momento o a la persona que nos recordó quiénes somos. Porque la felicidad no siempre está delante...", ha sentenciado, dando a entender que estaba equivocado frente a lo que pensaba que podía ser un para siempre con Gabriella, aunque no la nombre expresamente.

El gaditano concluye su reflexión hablando de su refugio, del carnaval y de todo lo que le recuerda su esencia. "A veces está donde fuimos felices, esperando a que tengamos el valor de regresar con una sonrisa", declara acompañando sus palabras de un vídeo en el que él mismo canta una chirigota y es un bonito recuerdo.