Tras ver la fotografía, Luis Pliego revela todos los detalles que conocen sobre la nueva pareja de Eva González

En 'El tiempo justo', revelan en exclusiva las bombas que trae consigo la siguiente portada de la revista 'Lecturas'. La segunda de ellas pertenece a Eva González, quien aparece besando románticamente a un hombre.

Y es que negó estar enamorada cuando hace apenas tres semanas fue pillada con un apuesto sevillano. No obstante, el beso de la fotografía confirma "que son más que una ilusión": Estamos ante la que puede ser la nueva pareja de la presentadora. Luis Pliego, director de la revista, da todos los detalles de esta relación en su intervención en el programa.

"Eva González ya no se esconde", así titulan en la revista la fotografía por un motivo: "Están hechas durante varios días en el centro de Sevilla donde viven ambos". Además, revela la identidad del que podría ser su nueva pareja: "Se llama Nacho, trabaja en un hotel de de Sevilla y tiene un puesto de responsabilidad".

Ambos actúan como una relación corriente pues "hacen vida normal, salen con amigos, se besan en público y se toman un aperitivos en la puerta del hotel donde trabaja Nacho". Con esta información, Luis Pliego pretende desmontar las críticas que recibió la revista cuando publicaron la exclusiva del nuevo amor de Eva: "Un beso, revista 'Hola'". "Ahí tenemos la constatación de que es una relación, de que es un amor, de que ya llevan más de un mes que sepamos juntos y de que la cosa va adelante", apunta.

Además, Luis Pliego aprovecha para señalar "lo bonito de la prensa de sociedad" y eso es que "conseguimos que la gente se libere y que deje de estar escondida" pues "cuando el amor es algo tan bonito que se tiene que mostrar". Al final, el director cree que "ellos eran conscientes de que dando ese paso en público podían ser fotografiados y que a ninguno de los dos les importaba".