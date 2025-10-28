Alexia Rivas y Antonio Rossi aportan en plató información directa de la protectora y del propio exfutbolista

‘El tiempo justo’, en su tertulia de corazón, repasaba una historia que ha desatado la sorpresa entre los colaboradores y los espectadores. Jota Peleteiro, exfutbolista y exmarido de Jessica Bueno, habría dado en adopción a Lucas y Brandon, los dos labradores que ambos compartieron durante años.

Las imágenes de los animales publicadas por una protectora de Euskadi, que pedía una adopción conjunta por haber convivido siete años, han levantado todo tipo de comentarios y un intenso debate en el programa.

Desde el primer momento, Joaquín Prat no dudó en posicionarse con contundencia: “Son unos labradores que llevan siete años contigo… son uno más de la familia”, reprochaba visiblemente molesto.

Alexia Rivas habla con la protectora

La periodista Alexia Rivas explicó que fue una seguidora quien la alertó del anuncio y que, tras comprobar la información, contactó directamente con la protectora:

“Me confirmaron que una mujer, que decía ser la esposa de Jota Peleteiro, llamó para decir que estaban pasando por una separación y no podían hacerse cargo de los perros. Por eso se publicaron las fotos en la web para buscarles familia”, detalló.

Rivas aseguró además que intentó contactar con Jota: “Le llamé directamente para contrastar la información. Me dijo que sí, que los perros estaban dados en adopción”.

De hecho, el programa emitió el audio dende Peleteiro confirma a Alexia que ha dado los perros en adopción y donde, cuando la reportera se presenta y asegura llamar desde Telecinco, el exfutbolista cuelga la llamada.

“Y también me comentaron desde la protectora que ya hay dos familias interesadas en quedarse con ellos”, continuaba la colaboradora

Antonio Rossi habla con Peleteiro y su pareja

Por su parte, Antonio Rossi, con buena relación con el entorno de Peleteiro, ofreció otra versión tras hablar con el propio exfutbolista y su actual pareja, Ajla:

“Jota me asegura que no los ha dado en adopción. Dice que los perros están en casa de unos amigos y que alguien ha subido esas fotos como una especie de broma o malentendido”, explicó el colaborador.

Sin embargo, la confusión creció aún más cuando Rossi añadió: “Ella me dice que su matrimonio está bien, que siguen juntos, que viajan mucho, y que no entiende por qué se ha montado todo esto. Pero si lo de los perros fuera mentira, habría bastado con desmentirlo de forma clara”.