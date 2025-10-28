El programa de Joaquín Prat investiga la congregación donde el exfutbolista se ha convertido en predicador tras su paso por prisión

‘El tiempo justo’ ha desvelado el lado más polémico de la iglesia evangélica en la que Dani Alves se ha refugiado tras su salida de prisión. El exjugador del Barça y del Sevilla, recientemente absuelto tras pasar más de un año encarcelado, sorprendía ayer al aparecer convertido en predicador durante una misa celebrada en una iglesia de la provincia de Girona.

Las imágenes mostraban a un Alves completamente entregado, cantando, bailando y alabando al Señor ante decenas de feligreses. “Hay que tener fe, hermano mío, yo soy una prueba de eso”, se le escuchaba decir durante el oficio, en el que también habló de su paso por la cárcel y del embarazo de su mujer.

Sin embargo, el programa ha querido ir más allá y ha investigado qué se esconde detrás de esta congregación. Según las reseñas recopiladas en internet y los testimonios de algunos vecinos, no todo es espiritualidad y redención.

Algunos residentes de la zona han denunciado comportamientos “extraños” por parte de miembros del grupo: “Van en furgoneta y gritan cosas a las chicas que pasean por la calle. Dios no estaría contento”, afirmaba uno de los testigos.

Un equipo del programa se desplaza hasta la iglesia

Tras el reportaje, Joaquín Prat conectaba en directo con Cristina Rusiñol, reportera desplazada hasta Girona, quien mostraba las imágenes del lugar donde se encuentra la iglesia.

“Nos ha llamado mucho la atención su ubicación”, explicaba la periodista. “No es una iglesia al uso, sino un local situado en un polígono industrial, formado por tres garajes que han sido reconvertidos en templo”. Rusiñol también enseñaba una de las furgonetas de la congregación, utilizadas para recorrer las calles y “compartir el mensaje del Señor”.

La reportera confirmaba además que el pasado domingo tuvo lugar un congreso juvenil en el que participó Dani Alves. Según testigos presenciales, el exfutbolista explicó que descubrió la fe dentro de prisión, gracias a un compañero de celda, y que su acercamiento a la religión “le cambió la vida”.

“Nos cuentan que solo acudió ese día, aunque no se descarta que vuelva. Hoy, a las siete de la tarde, volverá a celebrarse una misa, pero sin Dani Alves”, añadía la reportera de 'El tiempo justo' en directo.