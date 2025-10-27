El joven falleció el pasado 23 de octubre de manera repentina
El influencer Ben Bader ha muerto a los 25 años. La noticia la ha dado su novia Reem a través de una publicación de TikTok: "Ben fue la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida". El joven falleció el pasado 23 de octubre de manera repentina.
Según informa ‘People’, el joven era conocido en redes sociales por compartir contenido de estilo de vida y consejos financieros. El influencer también impartió un curso de asesoramiento financiero y tenía un boletín informativo para compartir sus consejos.
"Parece haber sido extremadamente repentino”, según la novia del influencer
La novia de Reem ha asegurado que se desconocen los motivos de su muerte: “Nadie lo sabe realmente y parece haber sido extremadamente repentino”. La joven ha recordado lo que más le gustaba del influencer: “Realmente amaba a todas las personas que conocía y era muy positivo todo el tiempo".
"Realmente no había señales de que esto sucediera, se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal. Acababa de hablar con él por FaceTime un par de horas antes de que falleciera y estaba tan feliz y tan normal y solo sonreía y era tan divertido", ha destacado en su comunicado.
"Recibí la peor llamada telefónica de mi vida”, confiesa la joven
El último vídeo de Bader fue publicado el mismo día de su muerte. Reem ha confesado en una historia de Instagram que esperaba que todo fuese una pesadilla. “Seguí esperando que dijeran que estaba despierto. Seguí esperando que esto fuera un mal sueño. Mi peor miedo cobró vida. Recibí la peor llamada telefónica de mi vida”, ha recalcado.
Los amigos del joven han compartido sus condolencias con la familia de Bader. "Agradecido por cada seminario web, sesión de aro, almuerzo en Miami, sesión de información y caminata por los cayos de Brickell", escribió Miles, un influencer financiero conocido en Instagram como @flip4miles. "Descansa tranquilo, Ben", escribió la creadora Trina Nuance en Instagram, quien dijo que conoció a Bader en X.
"Eres el mejor amigo que alguien podría haber pedido y siempre agradeceré a Dios que tuve la suerte de ser uno de ellos", ha concluido el amigo de Bader, Jimmy Farley, en Instagram.