Guillermo Martín, exconcursante de ‘Supervivientes’, siempre ha estado ligado al mundo de la música. Con tan solo 17 años se convirtió en el ganador de un festival de la televisión valenciana ‘Canta, canta’, no obstante, su salto a la fama tras su paso por la cuarta edición de ‘Operación Triunfo’. Su paso por musicales y programas de música en televisión le abrieron las puertas a reality 'Supervivientes 2010: Perdidos en Nicaragua', donde quedó en octava posición.

El cantante se dedicó en cuerpo y alma a la música tras la vuelta a la civilización, desde entonces ha triunfado no solo en España, también en las Américas, sobre todo en México, donde formó parte de 'La Academia: Octava generación', un reality musical mexicano. Tras su paso por varios programas de televisión ahora tiene su propio grupo con el que se sube a los escenarios y además tiene un servicio de fiestas y entretenimiento con el que despunta con su peculiar bingo.

El ’showman’ conoció a Lidia Reyes en ‘Operación Triunfo’ en 2005 y aunque no ocurrió nada entre ellos en el programa, la chispa surgió entre ellos y en 2016, pasaban por el altar. En 2019 se convirtieron en padres del pequeño Willy, lanzaron su proyecto musical en común ‘Café y Olé’, y ahora tras casi 20 años de amor, todo apunta a que sus vidas han tomado rumbos distintos.

Showman y cantante vintage

Tras su paso por el programa decidió quedarse al otro lado del charco e impulsar su trayectoria profesional en las Américas. Entre el 2010 y el 2011 formo parte de 'La Academia: Octava generación', un reality musical mexicano. En 2013 se atrevió a sacar su primer disco bajo el título 'Amanecer zulú'. ‘Tu cara me suena’ o ‘Viva la Vida’, han sido solo algunos de sus trabajos más conocidos.

En redes sociales se define como “Showman y Vintage Singer”, algo de lo que ejerce en su grupo musical ‘The Swinger Band’, una banda de Jazz & Swing & Rock'n'Roll, capitaneada por él mismo y que hace que la gente mueva los pies al ritmo del corazón en cada concierto que ofrecen.

El cantante, también ofrece un servicio de fiestas y entretenimiento, bajo el nombre de ‘Bingo Cabaret’, “Un cabaret clandestino ha llegado al Casino CIRSA de Valencia para romper las reglas y sumergirte en una noche de diversión, misterio y emoción”, asegura el vídeo de presentación.

Celoso de su intimidad

Aunque al artista le gusta mantener su vida privada al margen de los focos, en ‘Operación Triunfo’, coincidió con Lidia Reyes, con la que tras salir de la casa empezó una relación. En 2016 pasaron por el altar tras varios años de relación y en 2019 daban la bienvenida a su primer hijo en común Willy. “Sigue sin gustarme subir fotos suyas a las redes sociales. Pero es que no se puede aguantar la ricura de este niño...Mi superhéroe favorito”, aseguraba el cantante en una de las últimas fotos que ha compartido de su hijo.

Junto a Lidia Reyes, además de formar una familia también ha compartido muchos proyectos profesionales, como su grupo ‘Café y Olé’. “Bendita operación. Triunfo”, afirmaba en una imagen en 2017.

Tras más de 20 años de relación todo apunta a que la pareja lleva un tiempo separada.