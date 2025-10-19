Xavier Monjonell, el primer ganador 'Supervivientes', vive en Argentina, donde tiene un complejo turístico

MadridHan pasado ya casi 25 años desde que se emitiera la primera edición de ‘Supervivientes’ en España. Bajo el nombre de ‘Supervivientes: Expedición Robinson’, 16 concursantes anónimos viajaron hasta Panamá para vivir una experiencia sin precedentes. Un formato que no tenía famosos ni televotos desde casa, ni platós, y que se grabó íntegramente sin emisiones en tiempo real. Xavier Monjonell fue el ganador es esta edición, tenía 27 años era monitor de esquí náutico y diseñador de motos y se hizo con el premio que eran 10 millones de pesetas.

Desde entonces, el catalán se ha mantenido alejado de los medios, optando por una vida sin platos de televisión ni polémicas, pero sí mucha aventura. Con el dinero que ganó en el concurso, cogió su petate y se marchó a América a recorrer diferentes países. En Argentina se enamoró, no solo de la ciudad Mina Clavero, donde vive en la actualidad, también de una mujer con quien ha formado una familia.

El aventurero montó un complejo de cabañas con su actual pareja, pero ya tiene en mente venderlo y seguir viajando en moto, su verdadera pasión. Viajes que comparte con sus seguidores en su canal de YouTube.

Alejado de los medios

Xavier Monjonell tenía muy claro que una vez terminara el programa se alejaría de los medios y dicho y hecho. “Es una de las cosas más grande que me pasó en la vida”, recuerda el catalán en una entrevista al medio local ‘Lloret Gaceta’.

El año pasado le propusieron participar en ‘Supervivientes All Stars’, pero lo rechazó. “Vivo muy tranquilo, disfruto de mi trabajo y vivo en Argentina con mi mujer y mis tres hijos. No volvería a un reality, aunque es increíble saber que lo logré en ese desafío, yo tenía 27 años con muchas ganas de vivir una aventura así, pero los peligros van acompañados de la aventura”, aseguraba el exconcursante de ‘Supervivientes’.

Negocio familiar en Argentina

Tras hacerse con los 10 millones de pesetas de premio, unos 60.000 euros, se alejó de los medios y se marchó a recorrer mundo. "Lo primero que hice al recibir el premio fue un largo viaje por Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y algo de Estados Unidos. En este viaje conocí el pueblo de mi pareja y vi la oportunidad de montar un negocio para trabajar poco y tener mucho tiempo libre. A la vuelta del viaje tomé la decisión de probar y aquí estoy después de 20 años con la certeza de que fue una buena decisión", asegura el aventurero.

El catalán no lo dudó y se instaló en Mina Cavero, un pueblo argentino donde tienen un complejo de cabañas en plena naturaleza bajo el nombre de ‘La Catalana’. “Un con un concepto diferente a lo habitual, en donde cada cabaña está diseñada con un estilo propio para que el huésped pueda elegir según sus gustos y necesidades”, aseguran desde la página web.

Cinco cabañas de diferentes estilos, parque, piscina climatizada, desayunos caseros en un entorno único en plena naturaleza es lo que ofrece la pareja a sus huéspedes.

Familiar y amante de las motos

Padre de tres hijos y amante de las motos, tiene claro que el día que se jubile, espera que sea pronto, venderá el negocio para seguir haciendo lo que más le gusta: viajar en moto.

El ganador de la primera edición de ‘Supervivientes’, tiene un canal de YouTube, donde comparte con sus seguidores sus aventuras por América sobre dos ruedas. “Sigo con mi afición de toda la vida, viajar en moto, visito lugares y rutas emblemáticas de Argentina y países cercanos, siempre cuelgo videos en YouTube de estos viajes", aseguraba.