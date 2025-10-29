Natalia Sette 29 OCT 2025 - 17:21h.

Fabio Colloricchio abandona España un mes entero para ayudar a su padre con sus negocios ¡Descúbre de que trata!

Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñan se separan. La influencer de ‘lifestyle’ vuelve a estar en el punto de mira de los medios de comunicación por su relación . El exconcursante de ‘Supervivientes’ abandona España durante un mes entero y deja a su novia y sus dos hijas en casa. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han descubierto el posible negocio que tendría el padre de Fabio en Argentina, motivo por el que se ha ido.

Violeta no lo está pasando bien con el distanciamiento y así lo muestra en redes sociales con fotos llorando. La influencer ha sido siempre muy transparente con sus seguidores y esta vez no iba a ser menos. Ella misma contó hace unos días que el motivo del viaje de Fabio no era la música, sino los negocios de su padre. “Ha ido a hacer negocios”, confirma Jhon Kha. La colaboradora Alba Carrizo ha investigado y descubierto de qué tratarían estos negocios. “Hemos llegado al perfil de Instagram del padre”, anuncia.

La colaboradora admite que no ha sido una búsqueda sencilla, pues la familia de Fabio no está en la esfera pública. “Ha sido complicada la búsqueda”, admite Alba. Aún así, su perfil de Instagram da bastantes datos sobre sus posibles negocios. “Ahí es donde está el dinero”, asegura Vai Between my Clothes tras escuchar la información.

Al proyectar la imagen que demostrarían de qué se tratan los negocios del padre de Fabio, su cara aparece en la pantalla de plató. “¿Este es el padre?”, pregunta incrédula Vai Between my Clothes. Los presentes se quedan alucinando por la apariencia y lo comparan con el exconcursante de ‘Supervivientes’. “Que guapo es el padre”, afirma la presentadora de ‘En todas las salsas’.

