Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes', reconoce estar en un gran momento vital porque no para de trabajar, está ya instalada en la casa que se compró en Madrid y las cosas en su familia marchan bien, aunque ha matizado en sus últimas declaraciones a 'Europa Press' en un evento celebrado en la Embajada de Italia en Madrid que le apena que su novio y padre de sus dos hijas, Fabio Colloricchio, va a pasar un mes fuera de España.

"Estamos súper tranquilos, con mucho trabajo y que no falte, y con las nenas dando guerra pero eso es buena señal, que la den todo el tiempo que haga falta", ha comenzado diciéndole la influencer a la reportera, con la que hablaba sobre lo feliz que se encuentra a nivel profesional y personal, "menos porque Fabio se va ahora un mes".

La periodista se quedaba sorprendida con esa información y le pedía a la amiga de Carla Barber que le dijera el destino al que se marcha su novio. "Se va a Argentina a trabajar con su padre un mes, a trabajar con los negocios que tiene allí con su padre, no tiene nada que ver con la música", ha aclarado la valenciana, descartando así que sean negocios relacionados con la faceta de cantante del amigo de Omar Montes.

"Aquí le esperaremos, sobre todo le esperaré yo porque me voy a tener que comer el marrón yo sola", ha comentado Violeta, que se va a quedar durante cuatro semanas a cargo de sus dos hijas, Gala, de tres años, y Gia, de uno y medio.

"A mí me dijeron que las niñas eran más de los padres porque es verdad que haga lo que haga lo adoran, pero también me quieren mucho a mí, así que eso de que las niñas quieran más a los papás no es verdad", ha añadido la dueña de Maison Matcha, que se planta en dos hijas y que no sueña con tener un tercer hijo por si es niño, ya que es feliz con la familia que ha formado junto a Fabbio, con el que ya lleva seis años.