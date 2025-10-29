Virginia Llanos, de 'MyHyV', habla de su vida 22 meses después del ictus de su marido

Rocío Molina 29 OCT 2025 - 18:15h.

La expretendienta de 'MyHyV hace balance del cambio de su vida tras la enfermedad de su marido en el Día Mundial del Ictus

Virginia Llanos, uno de los rostros más famosos que dio a conocer 'Mujeres y Hombres y Viceveresa', ha reaparecido para lanzar un mensaje en el Día Mundial del Ictus, un día que tiene muy presente desde que hace 22 meses su marido Juan Vázquez sufriese un ictus. "Un camino lleno de obstáculos", ha confesado acerca de cómo ha cambiado su vida la enfermedad, las secuelas y por todo lo que han pasado.

A la joven que conocimos como pretendienta de Efrén Reyero para pasar luego a ser gancho y una de las imprescindibles del programa, la vida le ha enseñado muchas lecciones desde que el 31 de diciembre del 2023 se encontrase con una dura situación. Su marido Juan sufría un ictus y esas primeras horas de mucho nerviosismo y caos las ha recordado ahora para analizar el impacto de la enfermedad en sus vidas y los desafíos del sistema sanitario a los que se han tenido que enfrentar después.

Consciente por lo que ha vivido que la recuperación no es un camino individual y que trasciende del ámbito hospitalario para pasar a un nivel social, Virginia Llanos ha compartido por primera vez cómo fueron aquellas primeras horas y muchos de los baches que se han encontrado después en su rehabilitación. "En nuestro caso fue todo un despropósito desde el minuto uno", ha comenzado diciendo para narrar después cómo sucedieron los hechos.

Después de varias llamadas y de que la indicasen en una de ellas que acudiera a un centro médico por sus propios medios, la expretendienta de 'MyHyV' ha expresado lo difícil que fue que atendiesen su petición y lo elevaran a emergencia médica. "Les expliqué que mi marido no se tenía en pie, que no tenía fuerza en las extremidades, que todo le daba mil vueltas y que yo estaba sola con nuestro hijo de un año y medio", justifica de cómo fueron esas primeras conversaciones.

Tras varios intentos no logró que llegase una ambulancia porque le justificaron que era una fecha muy complicada y que solo le podían enviar un médico a casa. "Este llegó a casa a las tres de la madrugada y no activó el protocolo ictus porque no le da ese diagnóstico, pero sí le pidió una ambulancia. No voy a entrar en la exploración que le hizo a toro pasado y habiéndome hecho un máster en ictus. No me lo explico...", ha contado ahora de un relato que le duele solo de recordarlo.

La ambulancia llegó a las seis de la mañana y lo siguiente que les tocó fue esperar en un pasillo. Virginia Llanos confiesa que llegó a llorar implorando atención y que finalmente a las siete de la mañana le atendieron y a las ocho de dieron el diagnóstico de ictus. "Ahí es cuando le trasladaron al sitio que le debían haber llevado desde el principio", reivindica por la importancia que tiene la actuación en los primeros minutos.

Su gran cambio tras el diagnóstico del ictus

La neurehabilitación de después ha sido un camino muy duro. "La vida tras el ictus es un camino lleno de obstáculos", indica Virginia que no solo habla de la importancia de la detección a tiempo y de las primeras horas, sino también del después. "Lo son también las fases que vienen una vez que te dan el alta y de las que no se habla tanto".

La expretendienta de 'MyHyV' ha expuesto las muchas dificultades que se han encontrado en el camino y ha pedido más ayudas desde los ámbitos que competen. "El acceso a la rehabilitación intensiva y precoz no debería ser un privilegio para unos pocos. Estamos hablando de volver a andar, a hablar, a tragar. Tiene que estar a cargo del sector público. Es indignante", incide.

Prosigue indicando que hay que mostrar más las "secuelas invisibles" y facilitar los trámites administrativos. "Listas de espera de más de un año y medio para un reconocimiento, mutuas, incertidumbre", son las palabras con las que expresa lo que ella y su marido han pasado y pide más ayuda y comprensión.