Javier de Benito ha desvelado una conversación íntima con Isabel Preysler antes de una de sus rinoplastias

Isabel Preysler habla por primera vez de la cirugía que le "desmoronó" su nariz: "Los médicos quisieron salir corriendo"

Javier de Benito es considerado uno de los cinco mejores cirujanos plásticos del mundo. Isabel Preysler recurrió a él cuando volvió a tener problemas con su nariz tras un accidente. Sin embargo, antes de que se volviese a operar, el cirujano le pidió que no volviese a pasar por quirófano. Así lo ha compartido en 'El tiempo justo', el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

"Cuanto más se opera menos garantías hay para resolver el problema puesto que los tejidos están muy tocados", comenta en directo.