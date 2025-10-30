Logo de telecincotelecinco
Manu Sevilla, examigo de Jessica Bueno, lanza fuertes acusaciones contra ella: "Ha estado viviendo de las relaciones, ya le toca trabajar"

La fuertes acusaciones contra Jessica Bueno de su examigo Manu Sevilla
Quien fuera amigo de Jessica Bueno, Manu Sevilla, ha lanzado fuertes acusaciones contra ella en una entrevista que hemos podido escuchar en 'El tiempo justo'. La concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' se abrió en canal en el 'puente de las emociones' y habló como nunca de su relación con Feliciano López o Jota Peleteiro, el padre de sus hijos.

"Ahora tiene otro rol porque es lo que le interesa, ahora mismo vive del público, de hacerse ver como una imagen angelical, pero para nada es tan angelical como parece", comparte.

