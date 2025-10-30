Manu Sevilla cree que su duro romance con Jota Peleteiro fue "culpa" de Jessica Bueno

Jessica Bueno habla como nunca de su relación con Feliciano López en 'Supervivientes All Stars': "Él acababa de romper con María José Suárez"

Quien fuera amigo de Jessica Bueno, Manu Sevilla, ha lanzado fuertes acusaciones contra ella en una entrevista que hemos podido escuchar en 'El tiempo justo'. La concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' se abrió en canal en el 'puente de las emociones' y habló como nunca de su relación con Feliciano López o Jota Peleteiro, el padre de sus hijos.

"Ahora tiene otro rol porque es lo que le interesa, ahora mismo vive del público, de hacerse ver como una imagen angelical, pero para nada es tan angelical como parece", comparte.