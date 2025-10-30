Logo de telecincotelecinco
Bárbara Rey

Bárbara Rey se pronuncia sobre su ausencia en las memorias del rey emérito
El rey emérito no ha profundizado en su larga historia con Bárbara Rey en sus memorias, tituladas 'Reconciliación'. No ha sucedido con otros aspectos de su vida como su relación con Letizia, con la que afirmar tener un "desacuerdo personal" desde hace tiempo.

La vedette ahora se ha pronunciado sobre la ausencia de alusiones hacia su persona en sus memorias. Lo ha hecho escuetamente, en una conversación con Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo'. "Si es que no me interesa lo más mínimo lo que diga absolutamente de nadie", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

