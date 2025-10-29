Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 12:04h.

Jessica Bueno, tercera de los cuatro finalistas de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', se ha enfrentado al 'puente de las emociones' y se ha abierto como nunca antes al hablar de sus exparejas, en especial de los dos padres de sus hijos: Kiko Rivera, padre de su hijo Fran, y Jota Peleteiro, con el que tiene en común a Jota Junior y Alejandro.

La sevillana también ha hablado de su etapa como Miss Sevilla, de que fue un sueño cumplido llegar a participar en el certamen y de que se arrepiente de haber renunciado a su trabajo como modelo en su matrimonio con el exfutbolista del Real Madrid Castilla. Tras sincerarse sobre los episodios más difíciles de su vida, ha lanzado un mensaje de optimismo y ha asegurado que va a luchar por ser feliz, por dar lo mejor en su trabajo y disfrutar de sus tres hijos.

Con sus declaraciones ha emocionado hasta las lágrimas a José Antonio León, colaborador de '¡De viernes!', que es su amigo y está defendiéndola mucho en las redes sociales. El periodista ha explicado que, con sus confesiones, no solo se ha emocionado él, sino también el resto de amigos y familiares de la sevillana: "Nos ha hecho llorar a todos los amigos, conocidos y familiares".

"No me digáis que esa pureza y esa bondad no merecen que la hagamos ganadora", ha añadido el andaluz, que cree que en su 'puente de las emociones' Jessica Bueno ha demostrado lo que es la supervivencia: "Esto sí que es supervivencia: estar así de liberada y estar así de libre con todo lo que ha pasado".

El periodista está convencido de que el concurso ha sido muy beneficioso para su amiga, a la que considera una "nueva Jessica Bueno" que sigue conservando su "pureza y bondad", por lo que ha pedido el voto para ella a través de la app de Mediaset Infinity y cree que debería imponerse en la final a los otros finalistas: Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Rubén Torres, a los que no les quita ningún mérito porque cree que es de aplaudir que hayan pasado dos meses sobreviviendo en los Cayos Cochinos.