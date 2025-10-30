Lidia González 30 OCT 2025 - 11:03h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ asegura que su boda va a ser totalmente diferente y que nunca se ha visto

La relación de Marieta y Suso Álvarez antes de su compromiso

Marieta y Suso Álvarez sorprendían a todos sus seguidores al anunciar su compromiso tan solo un año después de comenzar su relación. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha acudido a los ‘Premios GenZ’ y ha dado impactantes declaraciones para el programa ‘En todas las salsas’. La influencer está en un bonito momento de su vida en el que está centrada en los preparativos y ha tomado una drástica decisión sobre su boda. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ya está pensando en algunos importantes aspectos de cara al gran día y no ha dudado en confesarlo ante la cámara. No es la primera vez que la influencer se sincera sobre su boda, pero, en esta ocasión, ha ido más allá y le ha contado algunos detalles a John Kha: “Va a ser una boda…no he visto ni oído ninguna igual en ningún sitio”.

“Ya tengo fecha”, asegura la creadora de contenido en las declaraciones que ha concedido al videopodcast. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido explicar el motivo por el que ha tomado esta decisión ante la sorprendente reacción de su entrevistador. Además, la influencer asegura que su enlace va a ser algo totalmente diferente y que nunca se ha visto: “Va a ser una boda brutal”.

A pesar de llevar ya un gran recorrido televisivo, en el que ha participado en diversos realities, es la primera experiencia de la influencer en una alfombra de este estilo. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DUO’ se sincera sobre su primera vez en unos premios y cómo se ha sentido rodeada de rostros tan conocidos.

Marieta llega, por primera vez, a una alfombra roja de los premios GenZ y no ha dudado en responder y mojarse sobre las últimas polémicas que se han vivido en el mundo influencer. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está inmersa en todo el proceso que implica preparar una boda y ya ha llegado el momento de tomar algunas decisiones. La creadora de contenido se sincera delante de las cámaras del programa y habla sobre su boda con Suso Álvarez. ¡No te lo pierdas!