Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 08:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha revelado a qué famosos va a invitar a su boda

Marieta ya tiene vestido para su boda con Suso Álvarez, que se celebrará el verano que viene

Compartir







En sus redes sociales, Marieta va compartiendo con sus seguidores los avances en los preparativos de su boda con Suso Álvarez, pero una cuestión que no había aclarado es a qué famosos va a invitar. Por eso le hemos preguntado a la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' en los GenZ Awards 2025 si tiene claro a qué compañeros de la televisión les va a hacer llegar la invitación.

La ganadora de la tercera edición de 'GH DÚO' nos ha explicado que los preparativos de la boda "van viento en popa" y es que desde que su novio le pidió matrimonio este verano se pusieron manos a la obra para llegar a tiempo y tenerlo todo listo, pues en redes ya había adelantado que no imaginaba que hubiera que tener en cuenta tantas cosas a la hora de organizar una boda.

Aunque ya tiene su boda, todavía duda con los compañeros de la televisión a los que invitará al enlace. Las invitadas que sí que tiene claras son Marta Peñate, María Aguilar, Lucía Sánchez y Adara Molinero. "Las hemos invitado porque me caen bien, no por otra cosa, porque si no me caen bien no vienen", ha apostillado Marieta, que tiene muy claro que no invitará a nadie por compromiso.

PUEDE INTERESARTE Anita Williams podría haber filtrado por error la fecha de la boda de Suso Álvarez y Marieta

Cuando le preguntamos si tiene tan claro a quién no quiere invitar, la creadora de contenido y colaboradora de televisión se muestra mucho más indecisa: "Tengo que pensar en algún compañero o compañera de algún reality en el que he estado... Tengo que pensar bien si se la quiero enviar o no, porque en el reality vives una cosa y cuando terminas es otra, entonces es ahí donde entran las dudas".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La ilicitana no ha aclarado si esas dudas son relación a compañeros de 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes' o 'GH DÚO', que son los tres realities en los que ha participado desde que decidiera poner a prueba su relación con Álex Girona hace ya dos años y accediera a ir al casting del programa presentado por Sandra Barneda y darle un giro de 180º a su vida.